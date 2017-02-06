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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 899
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
25
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:особенно прикольно арендовать и «быть мобильным» имея двоих детей, которые привязаны к школе)

школу и сад пока не меняли. Да, будет не прикольно. Но если им придётся менять, с детства будут естественно принимать такую "нестабильность" в отличие от тех, кто 10-12 лет в одном коллективе из 30 чел. и в одном дворе. Дети легко переносят перемены места обитания, по крайней мере до 7 лет-точно. Всё новое им интересно. и их не сильно парит что на полу-паркет 30 летний или паркетная доска по 60 евро за метр. Это факт, не оправдание. Сложнее взрослому, который не может утром вовремя приехать на работу или забрать ребёнка из садика, школы


а мои вот меняли и каждый раз для них - стресс, а для родителей - тот еще квест
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:21

барабашов не знаю. 35-40 наверное
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:44

  Serg-ik написав:барабашов не знаю. 35-40 наверное

Тогда это не заж0пье.
В Днепре приличная трёха на обжитой окраине и дешевле стоит. С хорошим ремонтом.
Продать реально прямо сейчас?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:56

барабашов нет конечно. там родители
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:34

  Serg-ik написав:барабашов нет конечно. там родители

Ну тогда хомячьте и не задавайте себе дурацких и невыполнимых критериев при выборе прелести. Если вообще покупать её собираетесь.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:36

  UA написав:
  Kostia написав:Как вы думаете, ван бедрум с кухней гостиной в лейкс уйдёт за 400 уе в месяц?

При более - менее нормальном ремонте за 12 000 грн уйдет.

А с ремонтом от дбк?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:56

  kingkongovets написав:
торопиться некуда - цены падают, чем позднее купишь - тем больше сэкономишь, 10+ лет жить в арендованном совкошлаке с комнатами-кельями религия вполне позволяет, а вот покупать в собственность - дураков нет
да и вообще, «пока молодой - арендуй» (с), так же ж?

Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 (она же 96) серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 80 -30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных, на олимпик дэй, был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на четырехэтажные дома, которым лет 5-7. Балконы застеклили, кто как хочет, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка первых этажей отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:12

  innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:
торопиться некуда - цены падают, чем позднее купишь - тем больше сэкономишь, 10+ лет жить в арендованном совкошлаке с комнатами-кельями религия вполне позволяет, а вот покупать в собственность - дураков нет
да и вообще, «пока молодой - арендуй» (с), так же ж?

Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 (она же 96) серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 80 -30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных, на олимпик дэй, был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на четырехэтажные дома, которым лет 5-7. Балконы застеклили, кто как хочет, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка первых этажей отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.


Буде трохи грошей кровно зароблених - відразу прийде розуміння що шлак, а що ні.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:28

  Хомякоид написав: У меня снимает хозяйка маникюрного салона, мама с двумя детьми.
Денег хватает на сьем, двоих детей и машину.
В расчетах проблем нет.
В штате 3-4 сотрудника, проверял салон когда сдавал квартиру.

5 балов. Профессиональный подход.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:47

  innamax2008 написав:Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 (она же 96) серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 80 -30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных, на олимпик дэй, был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на четырехэтажные дома, которым лет 5-7. Балконы застеклили, кто как хочет, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка первых этажей отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.

Тут как то поднимали вопрос, из чего сделаны крепления вент. фасадов и на сколько этого хватит?
Киев, Печерск, очень, очень модный ЖК... крепления магнитятся. Следов ржавчины нет. Вероятно оцинковка.
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