Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:особенно прикольно арендовать и «быть мобильным» имея двоих детей, которые привязаны к школе)
школу и сад пока не меняли. Да, будет не прикольно. Но если им придётся менять, с детства будут естественно принимать такую "нестабильность" в отличие от тех, кто 10-12 лет в одном коллективе из 30 чел. и в одном дворе. Дети легко переносят перемены места обитания, по крайней мере до 7 лет-точно. Всё новое им интересно. и их не сильно парит что на полу-паркет 30 летний или паркетная доска по 60 евро за метр. Это факт, не оправдание. Сложнее взрослому, который не может утром вовремя приехать на работу или забрать ребёнка из садика, школы
а мои вот меняли и каждый раз для них - стресс, а для родителей - тот еще квест
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: торопиться некуда - цены падают, чем позднее купишь - тем больше сэкономишь, 10+ лет жить в арендованном совкошлаке с комнатами-кельями религия вполне позволяет, а вот покупать в собственность - дураков нет да и вообще, «пока молодой - арендуй» (с), так же ж?
Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 (она же 96) серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 80 -30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных, на олимпик дэй, был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на четырехэтажные дома, которым лет 5-7. Балконы застеклили, кто как хочет, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка первых этажей отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.
kingkongovets написав: торопиться некуда - цены падают, чем позднее купишь - тем больше сэкономишь, 10+ лет жить в арендованном совкошлаке с комнатами-кельями религия вполне позволяет, а вот покупать в собственность - дураков нет да и вообще, «пока молодой - арендуй» (с), так же ж?
Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 (она же 96) серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 80 -30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных, на олимпик дэй, был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на четырехэтажные дома, которым лет 5-7. Балконы застеклили, кто как хочет, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка первых этажей отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.
Буде трохи грошей кровно зароблених - відразу прийде розуміння що шлак, а що ні.
Хомякоид написав: У меня снимает хозяйка маникюрного салона, мама с двумя детьми. Денег хватает на сьем, двоих детей и машину. В расчетах проблем нет. В штате 3-4 сотрудника, проверял салон когда сдавал квартиру.
innamax2008 написав:Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 (она же 96) серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 80 -30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных, на олимпик дэй, был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на четырехэтажные дома, которым лет 5-7. Балконы застеклили, кто как хочет, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка первых этажей отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.
Тут как то поднимали вопрос, из чего сделаны крепления вент. фасадов и на сколько этого хватит? Киев, Печерск, очень, очень модный ЖК... крепления магнитятся. Следов ржавчины нет. Вероятно оцинковка.