Serg-ik написав: kingkongovets написав: особенно прикольно арендовать и «быть мобильным» имея двоих детей, которые привязаны к школе)

школу и сад пока не меняли. Да, будет не прикольно. Но если им придётся менять, с детства будут естественно принимать такую "нестабильность" в отличие от тех, кто 10-12 лет в одном коллективе из 30 чел. и в одном дворе. Дети легко переносят перемены места обитания, по крайней мере до 7 лет-точно. Всё новое им интересно. и их не сильно парит что на полу-паркет 30 летний или паркетная доска по 60 евро за метр. Это факт, не оправдание. Сложнее взрослому, который не может утром вовремя приехать на работу или забрать ребёнка из садика, школы



а мои вот меняли и каждый раз для них - стресс, а для родителей - тот еще квест

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.