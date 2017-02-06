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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 899
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
25
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рассылка от Global Property Guide. Украина идет первой в списке weakest housing markets. Вторичка падает все быстрее.

Europe's weakest housing markets

Ukraine's housing market remains depressed, despite improved economic conditions. Secondary market apartment prices in Kiev fell by 7.55% (inflation-adjusted) during the year to Q1 2018, to an average price of US$ 1,081 per square metre (sq. m.) – worse than the previous year’s 5.05% decline. House prices fell by 1.97% quarter-on-quarter in Q1 2018. House prices in Ukraine have been falling in the past five years, particularly in 2014 (with prices plunging 37.38%) because of hryvnia devaluation due to the Russian war. Ukraine's economy is expected to expand by 3.2% this year, after expansions of 2.5% in 2017 and 2.4% in 2016, and contractions of 9.8% in 2015, 6.6% in 2014 and 0.03% in 2013.
Georgiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

встречайте! новый жк на серебряной миле

хелси-сити от ситидевелопмент

Оф.сайт: [url="https://city1development.com.ua/project/healthy-city/"]healthy-city[/url]

Адреса - вул.Івана Кудрі, 5
Площа ділянки - 4,01 га
Кількість будинків - 5
Поверховість - 2,9 - 31
Кількість квартир - 1 053
Загальна площа - 152 597 м2
Кількість паркомісць - 750
Девелопер - [URL="https://city1development.com.ua/«закритого типу» з цілодобовою охороною.
У житлових будинках передбачається створення громадських зон для ділових зустрічей або святкування різних урочистих подій.



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Між Французьким кварталом-2 та Централ Парк
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:54

к вопросу о локации и ценообразовании

1 червня столичне управління освіти опублікувало списки шкіл, у яких залишилися вільні місця в перших класах. Виявилося, що “вільних” шкіл у Києві лише 65. І тільки в 9 з цих шкіл місця вільні в прямому значенні цього слова - туди можна подати документи і зараз, та бути зарахованим без додаткових поневірянь. В решті 56 школах на вільні місця є черги. Серед бажаючих проводиться жеребкування.

Ще 364 комунальні школи Києва повністю укомплектували перші класи за рахунок тих дітей, які мали право першочергового вступу. В багатьох випадках “комплект” склав більше 100% від потужності закладу. Оскільки житлові будинки у столиці зводяться без урахування необхідної інфраструктури (детально LB.ua писав про це у тексті “Без урахування дітей”), особливо гостро проблема стоїть в Голосієво, на Позняках та в новій частині Троєщини.

https://lb.ua/society/2018/06/07/399706_yak_kiievi_shkoli_lusnuli.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:56

  UA написав:
  Хомякоид написав: У меня снимает хозяйка маникюрного салона, мама с двумя детьми.
Денег хватает на сьем, двоих детей и машину.
В расчетах проблем нет.
В штате 3-4 сотрудника, проверял салон когда сдавал квартиру.

5 балов. Профессиональный подход.


Первый опыт был неудачный, потом поменял подход к подбору арендаторов.
Надо знать все про арендатора, задавать вопросы.
Лучше поставить чуть меньше рынка и работать с порядочным человеком.
Проверено на собственном опыте.
Хомякоид
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