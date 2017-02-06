Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
рассылка от Global Property Guide. Украина идет первой в списке weakest housing markets. Вторичка падает все быстрее.
Europe's weakest housing markets
Ukraine's housing market remains depressed, despite improved economic conditions. Secondary market apartment prices in Kiev fell by 7.55% (inflation-adjusted) during the year to Q1 2018, to an average price of US$ 1,081 per square metre (sq. m.) – worse than the previous year’s 5.05% decline. House prices fell by 1.97% quarter-on-quarter in Q1 2018. House prices in Ukraine have been falling in the past five years, particularly in 2014 (with prices plunging 37.38%) because of hryvnia devaluation due to the Russian war. Ukraine's economy is expected to expand by 3.2% this year, after expansions of 2.5% in 2017 and 2.4% in 2016, and contractions of 9.8% in 2015, 6.6% in 2014 and 0.03% in 2013.
Адреса - вул.Івана Кудрі, 5 Площа ділянки - 4,01 га Кількість будинків - 5 Поверховість - 2,9 - 31 Кількість квартир - 1 053 Загальна площа - 152 597 м2 Кількість паркомісць - 750 Девелопер - [URL="https://city1development.com.ua/«закритого типу» з цілодобовою охороною. У житлових будинках передбачається створення громадських зон для ділових зустрічей або святкування різних урочистих подій.
Між Французьким кварталом-2 та Централ Парк
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
1 червня столичне управління освіти опублікувало списки шкіл, у яких залишилися вільні місця в перших класах. Виявилося, що “вільних” шкіл у Києві лише 65. І тільки в 9 з цих шкіл місця вільні в прямому значенні цього слова - туди можна подати документи і зараз, та бути зарахованим без додаткових поневірянь. В решті 56 школах на вільні місця є черги. Серед бажаючих проводиться жеребкування.
Ще 364 комунальні школи Києва повністю укомплектували перші класи за рахунок тих дітей, які мали право першочергового вступу. В багатьох випадках “комплект” склав більше 100% від потужності закладу. Оскільки житлові будинки у столиці зводяться без урахування необхідної інфраструктури (детально LB.ua писав про це у тексті “Без урахування дітей”), особливо гостро проблема стоїть в Голосієво, на Позняках та в новій частині Троєщини.
Хомякоид написав: У меня снимает хозяйка маникюрного салона, мама с двумя детьми. Денег хватает на сьем, двоих детей и машину. В расчетах проблем нет. В штате 3-4 сотрудника, проверял салон когда сдавал квартиру.
5 балов. Профессиональный подход.
Первый опыт был неудачный, потом поменял подход к подбору арендаторов. Надо знать все про арендатора, задавать вопросы. Лучше поставить чуть меньше рынка и работать с порядочным человеком. Проверено на собственном опыте.
Адреса - вул.Івана Кудрі, 5 Площа ділянки - 4,01 га Кількість будинків - 5 Поверховість - 2,9 - 31 Кількість квартир - 1 053 Загальна площа - 152 597 м2 Кількість паркомісць - 750 Девелопер - [URL="https://city1development.com.ua/«закритого типу» з цілодобовою охороною. У житлових будинках передбачається створення громадських зон для ділових зустрічей або святкування різних урочистих подій.
Адреса - вул.Івана Кудрі, 5 Площа ділянки - 4,01 га Кількість будинків - 5 Поверховість - 2,9 - 31 Кількість квартир - 1 053 Загальна площа - 152 597 м2 Кількість паркомісць - 750 Девелопер - [URL="https://city1development.com.ua/«закритого типу» з цілодобовою охороною. У житлових будинках передбачається створення громадських зон для ділових зустрічей або святкування різних урочистих подій.
Між Французьким кварталом-2 та Централ Парк
Гарно! Люблю коли красиво:-)
ще як закопіпейсчту 100500 рендерів 100500 розміру А шо ніззя? аж вантус підвис.
п.с. #надабрать
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:встречайте! новый жк на серебряной миле
Заказчик- Государственная пенитенциарная служба Украины
Healthy City - житловий комплекс бізнес-класу, розташований в самому центрі столиці, всього в 3 хвилинах пішки від станції метро «Либідська» , неподалік від однієї з важливих автомагістралей міста - вул. Велика Васильківська. Поруч також проходить ще одна важлива транспортна «артерія» міста - Бульвар Дружби народів. З огляду на розташування в самому центрі столиці і прагнення сучасних жителів мегаполісу до здорового способу життя, концепцією проекту передбачено створення фітнес-клубу преміум-класу, великого «зеленого» внутрішньобудинкового простору , а також пішохідних галерей, що з'єднають між собою всі будівлі комплексу. Дана концепція дозволить мешканцям Healthy City потрапити з власної квартири у фітнес-клуб або в гості до сусіда, не виходячи з приміщення будівлі. В рамках проекту також буде реалізована концепція «двір без машин». Для автомобілів передбачений великий підземний паркінг під всією територією комплексу. Територія комплексу буде «закритого типу» з цілодобовою охороною. У житлових будинках передбачається створення громадських зон для ділових зустрічей або святкування різних урочистих подій.
из выделенного делаю вывод: застройщик понимает, что что при наличии таких транспортных артерий воздух будет ужасен, для чего исключает перемещение людей по улице. Чтобы не разбежались, вкусив прелесть жизни-круглосуточная охрана. Бонус-прогулочный колодец в виде зелёной зоны...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Адреса - вул.Івана Кудрі, 5 Площа ділянки - 4,01 га Кількість будинків - 5 Поверховість - 2,9 - 31 Кількість квартир - 1 053 Загальна площа - 152 597 м2 Кількість паркомісць - 750
Гарно! Люблю коли красиво:-)
Выше централ парка. Очень тесно, но бесспорно красиво. Даже не представляю куда будет вид нормальный (не в трусы), с другой стороны кудри тоже промки хватает. Но район интересный получается с точки зрения архитектуры.