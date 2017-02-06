hume
не тесно, а пестец как тесно.
нах так строить, хотя пока говно едят - почему бы не подсыпать ещё бадью.
цены "па500" будут или сразу тыщ 40000 за метр зарядят?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:33
hume
не тесно, а пестец как тесно.
нах так строить, хотя пока говно едят - почему бы не подсыпать ещё бадью.
цены "па500" будут или сразу тыщ 40000 за метр зарядят?
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