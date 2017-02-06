Вороны массово атакуют киевлян: как вести себя в случае их агрессии

Нашумевший случай в Голосеевском районе Киева, когда стая ворон в кровь расклевала голову 50-летний женщине, оказывается, не единственный за последнее время.



Как пишет КП Украина, птицы атакуют людей с конца мая. Способ нападения, как правило, схож – подлетают сзади и бьют клювом по голове, могут также целиться в шею. Если не успеваешь увернуться, атака повторяется, а особо настырные могут преследовать убегающую жертву и даже вызвать подмогу.



Об агрессивном поведении ворон также рассказывают в соцсетях:



«Сегодня на меня напала ворона, дважды. Один раз успешно — темя болит», — пожаловался 26 мая киевлянин Глеб Биеник.



«Как страшно жить… На меня напала и клюнула ворона. Коварно, внезапно, сзади и сверху», — написал 7 июня Игорь Ляшенко.



В тот же день в районе киевского Политеха две вороны атаковали старушку, напугав ее чуть не до смерти, пишут пользователи соцсети.



Директор Украинского центра кольцевания птиц Анатолий Полуда рассказал, что в поведении птиц нет аномалии. Они адаптировались в большом городе, не боятся людей и действительно могут проявлять к ним агрессию в период гнездования.



«Когда птенцы уже оперились, но еще не научились летать, они могут выпасть из гнезда. Взрослые особи начинают беспокоиться и защищать их от потенциальных врагов», — говорит орнитолог.



По словам Полуды, не нужно выказывать страха, если ворона хочет на вас спикировать. Это только ее раззадорит. А вот сильно отбить пернатую рукой можно – вреда этой ей не причинит, но покажет, что она имеет дело с сильным противником.



«Через неделю-две, когда молодняк станет на крыло, родители перестанут за него волноваться, и агрессия спадет», — обещает он.



Отмечается, что разбить клювом череп человека ворона не в состоянии. Но пробить кожу до крови может. Тут нужно помнить, что вороны питаются на мусорниках, и постараться как можно быстрее обработать ранку йодом или другим антисептиком.