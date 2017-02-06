Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Вороны массово атакуют киевлян: как вести себя в случае их агрессии
Будьте бдительны и берегите себя
Нашумевший случай в Голосеевском районе Киева, когда стая ворон в кровь расклевала голову 50-летний женщине, оказывается, не единственный за последнее время.
Как пишет КП Украина, птицы атакуют людей с конца мая. Способ нападения, как правило, схож – подлетают сзади и бьют клювом по голове, могут также целиться в шею. Если не успеваешь увернуться, атака повторяется, а особо настырные могут преследовать убегающую жертву и даже вызвать подмогу.
Об агрессивном поведении ворон также рассказывают в соцсетях:
«Сегодня на меня напала ворона, дважды. Один раз успешно — темя болит», — пожаловался 26 мая киевлянин Глеб Биеник.
«Как страшно жить… На меня напала и клюнула ворона. Коварно, внезапно, сзади и сверху», — написал 7 июня Игорь Ляшенко.
В тот же день в районе киевского Политеха две вороны атаковали старушку, напугав ее чуть не до смерти, пишут пользователи соцсети.
Директор Украинского центра кольцевания птиц Анатолий Полуда рассказал, что в поведении птиц нет аномалии. Они адаптировались в большом городе, не боятся людей и действительно могут проявлять к ним агрессию в период гнездования.
«Когда птенцы уже оперились, но еще не научились летать, они могут выпасть из гнезда. Взрослые особи начинают беспокоиться и защищать их от потенциальных врагов», — говорит орнитолог.
По словам Полуды, не нужно выказывать страха, если ворона хочет на вас спикировать. Это только ее раззадорит. А вот сильно отбить пернатую рукой можно – вреда этой ей не причинит, но покажет, что она имеет дело с сильным противником.
«Через неделю-две, когда молодняк станет на крыло, родители перестанут за него волноваться, и агрессия спадет», — обещает он.
Отмечается, что разбить клювом череп человека ворона не в состоянии. Но пробить кожу до крови может. Тут нужно помнить, что вороны питаются на мусорниках, и постараться как можно быстрее обработать ранку йодом или другим антисептиком.
Адреса - вул.Івана Кудрі, 5 Площа ділянки - 4,01 га Кількість будинків - 5 Поверховість - 2,9 - 31 Кількість квартир - 1 053 Загальна площа - 152 597 м2 Кількість паркомісць - 750 Девелопер - [URL="https://city1development.com.ua/«закритого типу» з цілодобовою охороною. У житлових будинках передбачається створення громадських зон для ділових зустрічей або святкування різних урочистих подій.
Між Французьким кварталом-2 та Централ Парк
Это в нашем климате и ценами на отопление . Кто-то должен поддерживать и оплачивать труд шахтеров или газовиков .
зы Интересно как быстро превратят этот шедевр в гетто
Адреса - вул.Івана Кудрі, 5 Площа ділянки - 4,01 га Кількість будинків - 5 Поверховість - 2,9 - 31 Кількість квартир - 1 053 Загальна площа - 152 597 м2 Кількість паркомісць - 750
Гарно! Люблю коли красиво:-)
Выше централ парка. Очень тесно, но бесспорно красиво. Даже не представляю куда будет вид нормальный (не в трусы), с другой стороны кудри тоже промки хватает. Но район интересный получается с точки зрения архитектуры.
Слишком плотно, слишком. Капец там будет и с парковкой и с пробками.