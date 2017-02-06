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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1294129512961297>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 899
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
25
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:33

hume
не тесно, а пестец как тесно.
нах так строить, хотя пока говно едят - почему бы не подсыпать ещё бадью.
цены "па500" будут или сразу тыщ 40000 за метр зарядят?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:53

  барабашов написав:hume
не тесно, а пестец как тесно.
нах так строить, хотя пока говно едят - почему бы не подсыпать ещё бадью.
цены "па500" будут или сразу тыщ 40000 за метр зарядят?

Подозреваю зарядят от 40 кгрн.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/j8085T9aZk0
Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:42

Вчера - про банды уличных воров. Сегодня - банды вороН

Вороны массово атакуют киевлян: как вести себя в случае их агрессии

Будьте бдительны и берегите себя

Нашумевший случай в Голосеевском районе Киева, когда стая ворон в кровь расклевала голову 50-летний женщине, оказывается, не единственный за последнее время.

Как пишет КП Украина, птицы атакуют людей с конца мая. Способ нападения, как правило, схож – подлетают сзади и бьют клювом по голове, могут также целиться в шею. Если не успеваешь увернуться, атака повторяется, а особо настырные могут преследовать убегающую жертву и даже вызвать подмогу.

Об агрессивном поведении ворон также рассказывают в соцсетях:

«Сегодня на меня напала ворона, дважды. Один раз успешно — темя болит», — пожаловался 26 мая киевлянин Глеб Биеник.

«Как страшно жить… На меня напала и клюнула ворона. Коварно, внезапно, сзади и сверху», — написал 7 июня Игорь Ляшенко.

В тот же день в районе киевского Политеха две вороны атаковали старушку, напугав ее чуть не до смерти, пишут пользователи соцсети.

Директор Украинского центра кольцевания птиц Анатолий Полуда рассказал, что в поведении птиц нет аномалии. Они адаптировались в большом городе, не боятся людей и действительно могут проявлять к ним агрессию в период гнездования.

«Когда птенцы уже оперились, но еще не научились летать, они могут выпасть из гнезда. Взрослые особи начинают беспокоиться и защищать их от потенциальных врагов», — говорит орнитолог.

По словам Полуды, не нужно выказывать страха, если ворона хочет на вас спикировать. Это только ее раззадорит. А вот сильно отбить пернатую рукой можно – вреда этой ей не причинит, но покажет, что она имеет дело с сильным противником.

«Через неделю-две, когда молодняк станет на крыло, родители перестанут за него волноваться, и агрессия спадет», — обещает он.

Отмечается, что разбить клювом череп человека ворона не в состоянии. Но пробить кожу до крови может. Тут нужно помнить, что вороны питаются на мусорниках, и постараться как можно быстрее обработать ранку йодом или другим антисептиком.

https://inforesist.org/kak-vesti-sebya-v-sluchae-napadeniya-voron/
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:53

  kingkongovets написав:встречайте! новый жк на серебряной миле

хелси-сити от ситидевелопмент

Оф.сайт: [url="https://city1development.com.ua/project/healthy-city/"]healthy-city[/url]

Адреса - вул.Івана Кудрі, 5
Площа ділянки - 4,01 га
Кількість будинків - 5
Поверховість - 2,9 - 31
Кількість квартир - 1 053
Загальна площа - 152 597 м2
Кількість паркомісць - 750
Девелопер - [URL="https://city1development.com.ua/«закритого типу» з цілодобовою охороною.
У житлових будинках передбачається створення громадських зон для ділових зустрічей або святкування різних урочистих подій.



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Між Французьким кварталом-2 та Централ Парк
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:shock:
Это в нашем климате и ценами на отопление .
Кто-то должен поддерживать и оплачивать труд шахтеров или газовиков .

зы Интересно как быстро превратят этот шедевр в гетто
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:00

  hume написав:
  Первый написав:
  kingkongovets написав:встречайте! новый жк на серебряной миле

хелси-сити от ситидевелопмент

Оф.сайт: [url="https://city1development.com.ua/project/healthy-city/"]healthy-city[/url]

Адреса - вул.Івана Кудрі, 5
Площа ділянки - 4,01 га
Кількість будинків - 5
Поверховість - 2,9 - 31
Кількість квартир - 1 053
Загальна площа - 152 597 м2
Кількість паркомісць - 750

Гарно!
Люблю коли красиво:-)

Выше централ парка. Очень тесно, но бесспорно красиво. Даже не представляю куда будет вид нормальный (не в трусы), с другой стороны кудри тоже промки хватает. Но район интересный получается с точки зрения архитектуры.

Слишком плотно, слишком. Капец там будет и с парковкой и с пробками.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:02

  барабашов написав:hume
не тесно, а пестец как тесно.
нах так строить, хотя пока говно едят - почему бы не подсыпать ещё бадью.
цены "па500" будут или сразу тыщ 40000 за метр зарядят?

Во время возведения ФК2, был на стройплощадке акурат напротив завода Патона.
Возникла мысль - "А кто кому заплатить должен, что бы там жить?".
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:05

  Loft написав:https://youtu.be/j8085T9aZk0

"У меня было много знакомых (богатых людей) которые ставили во главе бизнеса людей после МВА и он весь рушился" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:14

  Vlad442 написав:Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.

Пусть весь мир прогнется под нас....

Лендлорд міг би і нормальним гаджетом користуватися:-)
Всім процвітання!
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