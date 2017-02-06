UA написав:
Во время возведения ФК2, был на стройплощадке акурат напротив завода Патона.
Возникла мысль - "А кто кому заплатить должен, что бы там жить?".
Будет по штуке на котловане- возьму 2 рядом:-)
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:16
Будет по штуке на котловане- возьму 2 рядом:-)
Всім процвітання!
Додано: Суб 09 чер, 2018 00:16
я бы даже 10 суток не пожалел
Савченко Так!
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