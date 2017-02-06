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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1294129512961297

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 899
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
25
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:16

  UA написав:
  барабашов написав:hume
не тесно, а пестец как тесно.
нах так строить, хотя пока говно едят - почему бы не подсыпать ещё бадью.
цены "па500" будут или сразу тыщ 40000 за метр зарядят?

Во время возведения ФК2, был на стройплощадке акурат напротив завода Патона.
Возникла мысль - "А кто кому заплатить должен, что бы там жить?".

Будет по штуке на котловане- возьму 2 рядом:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 00:16

  Vlad442 написав:Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.

я бы даже 10 суток не пожалел
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:47

  innamax2008 написав:Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на 4хэт дома, которым лет 5-7, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.

это потому, что Батя временно отсутствует, наступила мерзость запустения в отдельно взятом углу Облонаб.
Савченко Так!
antonivs3
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