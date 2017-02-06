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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:16
UA написав: барабашов написав:hume
не тесно, а пестец как тесно.
нах так строить, хотя пока говно едят - почему бы не подсыпать ещё бадью.
цены "па500" будут или сразу тыщ 40000 за метр зарядят?
Во время возведения ФК2, был на стройплощадке акурат напротив завода Патона.
Возникла мысль - "А кто кому заплатить должен, что бы там жить?".
Будет по штуке на котловане- возьму 2 рядом:-)
Всім процвітання!
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Додано: Суб 09 чер, 2018 00:16
Vlad442 написав:
Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.
я бы даже 10 суток не пожалел
Савченко Так!
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Додано: Суб 09 чер, 2018 01:47
innamax2008 написав:
Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на 4хэт дома, которым лет 5-7, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.
это потому, что Батя временно отсутствует, наступила мерзость запустения в отдельно взятом углу Облонаб.
Савченко Так!
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Додано: Суб 09 чер, 2018 08:16
Georgiy написав:
рассылка от Global Property Guide. Украина идет первой в списке weakest housing markets. Вторичка падает все быстрее.
Europe's weakest housing markets
Ukraine's housing market remains depressed, despite improved economic conditions. Secondary market apartment prices in Kiev fell by 7.55% (inflation-adjusted) during the year to Q1 2018, to an average price of US$ 1,081 per square metre (sq. m.) – worse than the previous year’s 5.05% decline. House prices fell by 1.97% quarter-on-quarter in Q1 2018. House prices in Ukraine have been falling in the past five years, particularly in 2014 (with prices plunging 37.38%) because of hryvnia devaluation due to the Russian war. Ukraine's economy is expected to expand by 3.2% this year, after expansions of 2.5% in 2017 and 2.4% in 2016, and contractions of 9.8% in 2015, 6.6% in 2014 and 0.03% in 2013.
де рожевоокулярники?? Де електрики, шофери, парковщики??? Чому замовкли фейслесарі???.?.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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