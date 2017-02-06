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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:14
Vlad442 написав:
Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.
Пусть весь мир прогнется под нас....
Лендлорд міг би і нормальним гаджетом користуватися:-)
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:16
UA написав: барабашов написав:hume
не тесно, а пестец как тесно.
нах так строить, хотя пока говно едят - почему бы не подсыпать ещё бадью.
цены "па500" будут или сразу тыщ 40000 за метр зарядят?
Во время возведения ФК2, был на стройплощадке акурат напротив завода Патона.
Возникла мысль - "А кто кому заплатить должен, что бы там жить?".
Будет по штуке на котловане- возьму 2 рядом:-)
Всім процвітання!
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Додано: Суб 09 чер, 2018 00:16
Vlad442 написав:
Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.
я бы даже 10 суток не пожалел
Савченко Так!
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Додано: Суб 09 чер, 2018 01:47
innamax2008 написав:
Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на 4хэт дома, которым лет 5-7, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.
это потому, что Батя временно отсутствует, наступила мерзость запустения в отдельно взятом углу Облонаб.
Савченко Так!
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Додано: Суб 09 чер, 2018 09:06
Frant
Пане дОцент, ви ще за середню ЗП 1-го квартала 2018 року в калюжi не вiдсидiли.
Навiщо знову нервуетесь ?
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pesikot
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Додано: Суб 09 чер, 2018 10:16
Frant
Признаюсь - в техническом английском слаб. Тут не про сиськи и сорта вискаря пишут.
Переведёте максимально подробно чтоб предметно поругаться можно было?
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барабашов
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Додано: Суб 09 чер, 2018 11:05
antonivs3 написав: Vlad442 написав:
Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.
я бы даже 10 суток не пожалел
Люди не понимают, что тем самым они позиционируют себя как быдлo
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Додано: Суб 09 чер, 2018 12:47
antonivs3 написав: innamax2008 написав:
Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на 4хэт дома, которым лет 5-7, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.
это потому, что Батя временно отсутствует, наступила мерзость запустения в отдельно взятом углу Облонаб.
Что-то киевляне выбирают то Черновецкого, то Кличко. Они полностью достойны таких мэров.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 12:51
ребе Нок написав:
если во дворе детям нет шелковицы то грош цена этому жк
Красиво сказано.
У Вас литературный талант.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 12:56
moldashavanin написав:
kingkongovets написав:
встречайте! новый жк на серебряной миле
хелси-сити от ситидевелопмент
Оф.сайт: [url="https://city1development.com.ua/project/healthy-city/"]healthy-city[/url]Адреса
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- 1 053Загальна площа
- 152 597 м2Кількість паркомісць
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Між Французьким кварталом-2 та Централ Парк
Это в нашем климате и ценами на отопление .
Кто-то должен поддерживать и оплачивать труд шахтеров или газовиков .
зы Интересно как быстро превратят этот шедевр в гетто
Красота требует жертв. А с качеством нашей сборки - вдвойне. Обратите внимание - гнутое стекло по углам на рендерах. Не верю что будет в финале. Если будет - будет очень красиво. Если би еще и совкошлак там посносили....
Всім процвітання!
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