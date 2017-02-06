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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1295129612971298>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 899
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
25
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:14

  Vlad442 написав:Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.

Пусть весь мир прогнется под нас....

Лендлорд міг би і нормальним гаджетом користуватися:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:16

  UA написав:
  барабашов написав:hume
не тесно, а пестец как тесно.
нах так строить, хотя пока говно едят - почему бы не подсыпать ещё бадью.
цены "па500" будут или сразу тыщ 40000 за метр зарядят?

Во время возведения ФК2, был на стройплощадке акурат напротив завода Патона.
Возникла мысль - "А кто кому заплатить должен, что бы там жить?".

Будет по штуке на котловане- возьму 2 рядом:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 00:16

  Vlad442 написав:Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.

я бы даже 10 суток не пожалел
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 01:47

  innamax2008 написав:Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на 4хэт дома, которым лет 5-7, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.

это потому, что Батя временно отсутствует, наступила мерзость запустения в отдельно взятом углу Облонаб.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:06

Frant
Пане дОцент, ви ще за середню ЗП 1-го квартала 2018 року в калюжi не вiдсидiли.
Навiщо знову нервуетесь ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:16

Frant
Признаюсь - в техническом английском слаб. Тут не про сиськи и сорта вискаря пишут.
Переведёте максимально подробно чтоб предметно поругаться можно было?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:05

  antonivs3 написав:
  Vlad442 написав:Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.

я бы даже 10 суток не пожалел


Люди не понимают, что тем самым они позиционируют себя как быдлo
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:47

  antonivs3 написав:
  innamax2008 написав:Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на 4хэт дома, которым лет 5-7, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.

это потому, что Батя временно отсутствует, наступила мерзость запустения в отдельно взятом углу Облонаб.


Что-то киевляне выбирают то Черновецкого, то Кличко. Они полностью достойны таких мэров.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:51

  ребе Нок написав:если во дворе детям нет шелковицы то грош цена этому жк :roll:


Красиво сказано.:) У Вас литературный талант.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:56

  moldashavanin написав:
  kingkongovets написав:встречайте! новый жк на серебряной миле

хелси-сити от ситидевелопмент

Оф.сайт: [url="https://city1development.com.ua/project/healthy-city/"]healthy-city[/url]

Адреса - вул.Івана Кудрі, 5
Площа ділянки - 4,01 га
Кількість будинків - 5
Поверховість - 2,9 - 31
Кількість квартир - 1 053
Загальна площа - 152 597 м2
Кількість паркомісць - 750
Девелопер - [URL="https://city1development.com.ua/«закритого типу» з цілодобовою охороною.
У житлових будинках передбачається створення громадських зон для ділових зустрічей або святкування різних урочистих подій.



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Між Французьким кварталом-2 та Централ Парк
Зображення

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:shock:
Это в нашем климате и ценами на отопление .
Кто-то должен поддерживать и оплачивать труд шахтеров или газовиков .

зы Интересно как быстро превратят этот шедевр в гетто


Красота требует жертв. А с качеством нашей сборки - вдвойне. Обратите внимание - гнутое стекло по углам на рендерах. Не верю что будет в финале. Если будет - будет очень красиво. Если би еще и совкошлак там посносили....
Всім процвітання!
Первый
 
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