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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1295129612971298

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 899
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
25
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:17

  Mazay256 написав:
  antonivs3 написав:
  Vlad442 написав:Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.

я бы даже 10 суток не пожалел


Люди не понимают, что тем самым они позиционируют себя как быдлo

Перший, напевно цей допис пропустив :mrgreen:
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:44

  ребе Нок написав:если во дворе детям нет шелковицы то грош цена этому жк :roll:

Это в самом деле красиво. Для полного счастья еще нужны шины врытые в землю и какой-нибудь заброшенный недострой или ржавый остов автомобиля.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 13:58

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:если во дворе детям нет шелковицы то грош цена этому жк :roll:

Это в самом деле красиво. Для полного счастья еще нужны шины врытые в землю и какой-нибудь заброшенный недострой или ржавый остов автомобиля.


Зображення

Конечно, рядом с шелковицей во дворе не будет жить ни один уважающий себя приличный человек.
Егор
 
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