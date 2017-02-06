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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 чер, 2018 13:17
Mazay256 написав: antonivs3 написав: Vlad442 написав:
Предлагаю банить на 24 часа тех, кто злоупотребляет цитированием простыней с множеством фото.
я бы даже 10 суток не пожалел
Люди не понимают, что тем самым они позиционируют себя как быдлo
Перший, напевно цей допис пропустив
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Додано: Суб 09 чер, 2018 13:44
ребе Нок написав:
если во дворе детям нет шелковицы то грош цена этому жк
Это в самом деле красиво. Для полного счастья еще нужны шины врытые в землю и какой-нибудь заброшенный недострой или ржавый остов автомобиля.
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