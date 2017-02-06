Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
innamax2008 написав:Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на 4хэт дома, которым лет 5-7, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.
это потому, что Батя временно отсутствует, наступила мерзость запустения в отдельно взятом углу Облонаб.
Адреса - вул.Івана Кудрі, 5 Площа ділянки - 4,01 га Кількість будинків - 5 Поверховість - 2,9 - 31 Кількість квартир - 1 053 Загальна площа - 152 597 м2 Кількість паркомісць - 750 Девелопер - [URL="https://city1development.com.ua/«закритого типу» з цілодобовою охороною. У житлових будинках передбачається створення громадських зон для ділових зустрічей або святкування різних урочистих подій.
Між Французьким кварталом-2 та Централ Парк
Это в нашем климате и ценами на отопление . Кто-то должен поддерживать и оплачивать труд шахтеров или газовиков .
зы Интересно как быстро превратят этот шедевр в гетто
Красота требует жертв. А с качеством нашей сборки - вдвойне. Обратите внимание - гнутое стекло по углам на рендерах. Не верю что будет в финале. Если будет - будет очень красиво. Если би еще и совкошлак там посносили....
kingkongovets написав:Адреса - вул.Івана Кудрі, 5 Площа ділянки - 4,01 га Кількість будинків - 5 Поверховість - 2,9 - 31 Кількість квартир - 1 053 Загальна площа - 152 597 м2 Кількість паркомісць - 750
kingkongovets написав:Адреса - вул.Івана Кудрі, 5 Площа ділянки - 4,01 га Кількість будинків - 5 Поверховість - 2,9 - 31 Кількість квартир - 1 053 Загальна площа - 152 597 м2 Кількість паркомісць - 750
Нерухомість в Польщі Польська нерухомість приблизно в 3 рази дорожче болгарської, однак і рівень життя тут значно вище. Елітні квартири коштують більше 1 млн. Євро, а середній рівень цін на квартири в 40 кв. м в Кракові - 75 тис. євро. Якщо ви мрієте купити нерухомість за кордоном у моря, за ту ж площу в Гданську просять 100 тис. Євро. Варшавська квартира в 70 кв. м обійдеться в 150 тис. За ці ж кошти можливий прекрасний варіант у Вроцлаві - котедж площею 340 «квадратів».
Податки на нерухомість в Польщі При покупці квартири за кордоном вам доведеться оплатити нотаріальні витрати (0,25-3% від вартості нерухомості) і податок на перехід права власності, який становить 1,5% від вартості об'єкта. Після покупки точну точну ставку встановить місцевий податковий орган. Максимально допустимі за законом ставки такі:
Житлові приміщення (квартири) - 0,16-0,20 євро / кв. м / рік, Комерційна нерухомість - 3,9 євро / кв. м / рік, Земельні ділянки - 0,002 євро / кв. м / рік. Для котеджної забудовою податок на земельну ділянку і будинок складуть 50-70 євро в рік.
Вартість утримання нерухомості в Польщі Плата за комунальні послуги в Польщі досить невисока, в середньому можна укластися в сотню євро. Тарифи залежать від міста, наприклад:
Лодзь, Люблін: 35-60 євро в місяць; Краків, Вроцлав: 45-90 євро в місяць.