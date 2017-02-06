Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тризуб написав:Нерухомість в Польщі Польська нерухомість приблизно в 3 рази дорожче болгарської, однак і рівень життя тут значно вище. Елітні квартири коштують більше 1 млн. Євро, а середній рівень цін на квартири в 40 кв. м в Кракові - 75 тис. євро. Якщо ви мрієте купити нерухомість за кордоном у моря, за ту ж площу в Гданську просять 100 тис. Євро. Варшавська квартира в 70 кв. м обійдеться в 150 тис. За ці ж кошти можливий прекрасний варіант у Вроцлаві - котедж площею 340 «квадратів».
Податки на нерухомість в Польщі При покупці квартири за кордоном вам доведеться оплатити нотаріальні витрати (0,25-3% від вартості нерухомості) і податок на перехід права власності, який становить 1,5% від вартості об'єкта. Після покупки точну точну ставку встановить місцевий податковий орган. Максимально допустимі за законом ставки такі:
Житлові приміщення (квартири) - 0,16-0,20 євро / кв. м / рік, Комерційна нерухомість - 3,9 євро / кв. м / рік, Земельні ділянки - 0,002 євро / кв. м / рік. Для котеджної забудовою податок на земельну ділянку і будинок складуть 50-70 євро в рік.
Вартість утримання нерухомості в Польщі Плата за комунальні послуги в Польщі досить невисока, в середньому можна укластися в сотню євро. Тарифи залежать від міста, наприклад:
Лодзь, Люблін: 35-60 євро в місяць; Краків, Вроцлав: 45-90 євро в місяць.
пояснення тупе ... цоколь куплено тому,.... я тут вже 100500 раз писав, а ти йди вчити матчасть.
п.с. Особисто мені сподобалася Ченстохова і я би для життя на пенсії в ЄС в ній би прикупив кавалірку. Ціна питання 10000...15000 Койро, при з/п пересіченого вище середньо куйовської. Комунка відносно з/п в Польщі не така і дорога вийде.
Куйовська нерухомість ще занадто переоцінена, ще десь в 1,5...2х рази. А куйовські клоповники, це для учоток Трибека, Первий, Влад442, Прохожий, аірмакс78, уня ... і подібним заганялам в куйовський бетон.
А ризики куйовської нерухомості вище ... Такщо розслабся.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:Адреса - вул.Івана Кудрі, 5 Площа ділянки - 4,01 га Кількість будинків - 5 Поверховість - 2,9 - 31 Кількість квартир - 1 053 Загальна площа - 152 597 м2 Кількість паркомісць - 750
flyman Друже - там за 10кОйро кавалирку и жЫть... Это ещё хуже твоей крыйивки у подкыйивщыни шоли? С горшком на улице и отоплением книгами с антресолей? Тоже подвал или уже нормально, чисто Эскобаровское логово зверя - минус 25м от уровня поребрика?