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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1295129612971298

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 904
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
85
Гарні, "модні" МОПи
3%
25
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
190
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
142
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
169
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:30

  innamax2008 написав:
  BIGor написав:Зачем брехню выкладываете на форум? Какой бизнесс клас? Даже по украинским меркам - это эконом: https://www.elitnoe.com.ua/%D1%85%D0%B0 ... %BD%D0%B5/
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЬЯ КЛАССА «ЭКОНОМ»
Авто паркинг до 1 машино-места на квартиру.

А если сравнить с Парижем или Берлином - то это жилье для мигрантов/неблагополучных. Там за предложение купить "бизнес класс" в 31 этажном человейнике покрутят пальцем у виска.

В стеклянном "шервурде" все окна грязные за редким исключением, особенно хорошо видно в солнечную погоду. Кому грязные не нравятся, вызвали альпинистов.

Это временно. В таких домах должна мыть окна УК централизованно 2 раза в год.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:38

  airmax78 написав:
  innamax2008 написав:
  BIGor написав:Зачем брехню выкладываете на форум? Какой бизнесс клас? Даже по украинским меркам - это эконом: https://www.elitnoe.com.ua/%D1%85%D0%B0 ... %BD%D0%B5/
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЬЯ КЛАССА «ЭКОНОМ»
Авто паркинг до 1 машино-места на квартиру.

А если сравнить с Парижем или Берлином - то это жилье для мигрантов/неблагополучных. Там за предложение купить "бизнес класс" в 31 этажном человейнике покрутят пальцем у виска.

В стеклянном "шервурде" все окна грязные за редким исключением, особенно хорошо видно в солнечную погоду. Кому грязные не нравятся, вызвали альпинистов.

Это временно. В таких домах должна мыть окна УК централизованно 2 раза в год.

в нашем Мост-Сити это было до кризиса 14го года.
Весной мыли. Копоти на окнах - немеряно.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:40

  Тризуб написав:Нерухомість в Польщі
Польська нерухомість приблизно в 3 рази дорожче болгарської, однак і рівень життя тут значно вище. Елітні квартири коштують більше 1 млн. Євро, а середній рівень цін на квартири в 40 кв. м в Кракові - 75 тис. євро. Якщо ви мрієте купити нерухомість за кордоном у моря, за ту ж площу в Гданську просять 100 тис. Євро. Варшавська квартира в 70 кв. м обійдеться в 150 тис. За ці ж кошти можливий прекрасний варіант у Вроцлаві - котедж площею 340 «квадратів».

Податки на нерухомість в Польщі
При покупці квартири за кордоном вам доведеться оплатити нотаріальні витрати (0,25-3% від вартості нерухомості) і податок на перехід права власності, який становить 1,5% від вартості об'єкта. Після покупки точну точну ставку встановить місцевий податковий орган. Максимально допустимі за законом ставки такі:

Житлові приміщення (квартири) - 0,16-0,20 євро / кв. м / рік,
Комерційна нерухомість - 3,9 євро / кв. м / рік,
Земельні ділянки - 0,002 євро / кв. м / рік.
Для котеджної забудовою податок на земельну ділянку і будинок складуть 50-70 євро в рік.

Вартість утримання нерухомості в Польщі
Плата за комунальні послуги в Польщі досить невисока, в середньому можна укластися в сотню євро. Тарифи залежать від міста, наприклад:

Лодзь, Люблін: 35-60 євро в місяць;
Краків, Вроцлав: 45-90 євро в місяць.

пояснення тупе ...
цоколь куплено тому,.... я тут вже 100500 раз писав,
а ти йди вчити матчасть.

п.с.
Особисто мені сподобалася Ченстохова і я би для життя на пенсії в ЄС в ній би прикупив кавалірку. Ціна питання 10000...15000 Койро, при з/п пересіченого вище середньо куйовської.
Комунка відносно з/п в Польщі не така і дорога вийде.

Куйовська нерухомість ще занадто переоцінена, ще десь в 1,5...2х рази.
А куйовські клоповники, це для учоток Трибека, Первий, Влад442, Прохожий, аірмакс78, уня ... і подібним заганялам в куйовський бетон.

А ризики куйовської нерухомості вище ...
Такщо розслабся.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 22:53

  innamax2008 написав:
  BIGor написав:
  kingkongovets написав:Адреса - вул.Івана Кудрі, 5
Площа ділянки - 4,01 га
Кількість будинків - 5
Поверховість - 2,9 - 31
Кількість квартир - 1 053
Загальна площа - 152 597 м2
Кількість паркомісць - 750

Зачем брехню выкладываете на форум? Какой бизнесс клас? Даже по украинским меркам - это эконом: https://www.elitnoe.com.ua/%D1%85%D0%B0 ... %BD%D0%B5/
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЬЯ КЛАССА «ЭКОНОМ»
Авто паркинг до 1 машино-места на квартиру.

А если сравнить с Парижем или Берлином - то это жилье для мигрантов/неблагополучных. Там за предложение купить "бизнес класс" в 31 этажном человейнике покрутят пальцем у виска.

В стеклянном "шервурде" все окна грязные за редким исключением, особенно хорошо видно в солнечную погоду. Кому грязные не нравятся, вызвали альпинистов.

Не понимаю смысловой нагрузки Вашего ответа, какой-то шервуд и немытые окна? К чему это? Основной посыл моего сообщения был о том, что застройщик строит дом эконом класса на вул.Івана Кудрі, 5.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:00

flyman
Друже - там за 10кОйро кавалирку и жЫть...
Это ещё хуже твоей крыйивки у подкыйивщыни шоли?
С горшком на улице и отоплением книгами с антресолей?
Тоже подвал или уже нормально, чисто Эскобаровское логово зверя - минус 25м от уровня поребрика?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:11

  BIGor написав:Основной посыл моего сообщения был о том, что застройщик строит дом эконом класса на вул.Івана Кудрі, 5.

Судя по рендерам - это будет далеко не эконом и уж точно экономом это не будет по цене. Я ж писал уже про полтосик за метр в ФК2 с видом совсем не фонтан.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:48

  барабашов написав:flyman
Друже - там за 10кОйро кавалирку и жЫть...
Это ещё хуже твоей крыйивки у подкыйивщыни шоли?
С горшком на улице и отоплением книгами с антресолей?
Тоже подвал или уже нормально, чисто Эскобаровское логово зверя - минус 25м от уровня поребрика?

https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Poland&city1=Czestochowa&country2=Ukraine&city2=Kiev
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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