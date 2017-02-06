ну не вас же ему рассчитывать в самом деле, шо вы так возбудились ваще на этот жк? это ж параллельный мир, вы с ним не пересекаетесь
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Додано: Нед 10 чер, 2018 11:21
ну не вас же ему рассчитывать в самом деле, шо вы так возбудились ваще на этот жк? это ж параллельный мир, вы с ним не пересекаетесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 10 чер, 2018 11:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, хорошие новости ребята: Україна за 5 міс. збільшила імпорт сиру на 30,5%, незначно скоротила експорт
Теперь украинцы покупают больше дорогого импортного сыра, это гуд. Наше вонючее производство неконкурентное, и скоро закроется, если курс будет 26
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