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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 чер, 2018 11:21
BIGor написав:
На таких як ви і розраховує забудовник
.
ну не вас же ему рассчитывать в самом деле, шо вы так возбудились ваще на этот жк? это ж параллельный мир, вы с ним не пересекаетесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 11:38
Кстати, хорошие новости ребята: Україна за 5 міс. збільшила імпорт сиру на 30,5%, незначно скоротила експорт
Україна за підсумками січня-травня 2018 року експортувала 3,25 тис. тонн сиру, що на 0,7% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Згідно з даними митної статистики, оприлюдненої Державною фіскальною службою (ДФС), в грошовому вираженні експорт зріс на 7,8% – до $12,24 млн.
Водночас імпорт сирів за підсумками січня-травня 2018 року склав 4,65 тис. тонн, що на 30,5% перевищує показник за аналогічний період 2017 року. У грошовому вираженні цей показник зріс в 1,5 рази – до $23,36 млн (за аналогічний період 2017 року – $15,7 млн).
Теперь украинцы покупают больше дорогого импортного сыра, это гуд. Наше вонючее производство неконкурентное, и скоро закроется, если курс будет 26
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BIGor
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Додано: Нед 10 чер, 2018 12:14
flyman написав:
Куйовська нерухомість ще занадто переоцінена, ще десь в 1,5...2х рази.
А куйовські клоповники, це для учоток Трибека, Первий, Влад442, Прохожий, аірмакс78, уня ... і подібним заганялам в куйовський бетон.
А ризики куйовської нерухомості вище ...
Такщо розслабся.
Глядя на ставки по аренде, на скажешь, что так уж и переоценена. Разве что курс в ближайшем будущем скаканет.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 12:20
BIGor написав:
Кстати, хорошие новости ребята: Україна за 5 міс. збільшила імпорт сиру на 30,5%, незначно скоротила експорт
Україна за підсумками січня-травня 2018 року експортувала 3,25 тис. тонн сиру, що на 0,7% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Згідно з даними митної статистики, оприлюдненої Державною фіскальною службою (ДФС), в грошовому вираженні експорт зріс на 7,8% – до $12,24 млн.
Водночас імпорт сирів за підсумками січня-травня 2018 року склав 4,65 тис. тонн, що на 30,5% перевищує показник за аналогічний період 2017 року. У грошовому вираженні цей показник зріс в 1,5 рази – до $23,36 млн (за аналогічний період 2017 року – $15,7 млн).
Теперь украинцы покупают больше дорогого импортного сыра, это гуд. Наше вонючее производство неконкурентное, и скоро закроется, если курс будет 26
Давно уже покупаю польские сыры. Но два года назад они стоили почти столько же, сколько и наши, а сейчас они еще и дешевле на 10-15%.
Брал на Востоке Германии французский сыр, обошелся примерно 280 грн за кг, у нас в Метро он же 600+ грн за кг.
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antey1969
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Додано: Нед 10 чер, 2018 12:30
antey1969, а мне нравятся литовские от Рокишкио.А вот если кто посоветует украинские козьи сыры с адекватным ценником, буду благодарна. Потому что самый дешевый, который мне нравится по вкусу - 460 грн. за кг (не помню производителя).
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Додано: Нед 10 чер, 2018 12:34
antey1969 написав:
Давно уже покупаю польские сыры. Но два года назад они стоили почти столько же, сколько и наши, а сейчас они еще и дешевле на 10-15%.
На самом деле, они стоят почти в 2 раза дешевле.
Для примера маленький треугольник бри от Президента. Украинское пр-во в Фуршете 70 грн., польское пр-во в Польше около 35-40 грн. Но здесь вся молочка дешевая.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 10 чер, 2018 13:28
Gastarbaiter написав: antey1969 написав:
Давно уже покупаю польские сыры. Но два года назад они стоили почти столько же, сколько и наши, а сейчас они еще и дешевле на 10-15%.
На самом деле, они стоят почти в 2 раза дешевле.
Для примера маленький треугольник бри от Президента. Украинское пр-во в Фуршете 70 грн., польское пр-во в Польше около 35-40 грн. Но здесь вся молочка дешевая.
Шутите. Бри от президента за 70 грн - безвкусная масса молочного производства
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CRUSADER
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