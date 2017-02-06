ну не вас же ему рассчитывать в самом деле, шо вы так возбудились ваще на этот жк? это ж параллельный мир, вы с ним не пересекаетесь
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Додано: Нед 10 чер, 2018 11:21
ну не вас же ему рассчитывать в самом деле, шо вы так возбудились ваще на этот жк? это ж параллельный мир, вы с ним не пересекаетесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 10 чер, 2018 11:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, хорошие новости ребята: Україна за 5 міс. збільшила імпорт сиру на 30,5%, незначно скоротила експорт
Теперь украинцы покупают больше дорогого импортного сыра, это гуд. Наше вонючее производство неконкурентное, и скоро закроется, если курс будет 26
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:14
Глядя на ставки по аренде, на скажешь, что так уж и переоценена. Разве что курс в ближайшем будущем скаканет.
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:20
Давно уже покупаю польские сыры. Но два года назад они стоили почти столько же, сколько и наши, а сейчас они еще и дешевле на 10-15%.
Брал на Востоке Германии французский сыр, обошелся примерно 280 грн за кг, у нас в Метро он же 600+ грн за кг.
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:30
antey1969, а мне нравятся литовские от Рокишкио.А вот если кто посоветует украинские козьи сыры с адекватным ценником, буду благодарна. Потому что самый дешевый, который мне нравится по вкусу - 460 грн. за кг (не помню производителя).
Додано: Нед 10 чер, 2018 12:34
На самом деле, они стоят почти в 2 раза дешевле.
Для примера маленький треугольник бри от Президента. Украинское пр-во в Фуршете 70 грн., польское пр-во в Польше около 35-40 грн. Но здесь вся молочка дешевая.
Додано: Нед 10 чер, 2018 13:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шутите. Бри от президента за 70 грн - безвкусная масса молочного производства
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Додано: Нед 10 чер, 2018 15:16
Бесіда Черняка з засновником КАНДевелопмент Ігорем Ніколовим
Багато в чому відверто заливає і крутиться як в'юн..
Але, головні тези:
В реаліях українського будівельного бізнесу МБА - марна трата часу та грошей (хоча половина з 10 дітей навчається за кордоном);
Пішов в політику, щоб допомогти столицю зробити кращою і при цьому втратив велику долю бізнесу (але при цьому отримав чималий шматок столичних земель під забудову);
Іноземці падають в обморок від глибокого респекту дивлячись на наші буд.проекти в Києві, але реалізуватись у закордонних проектах ми не можемо, бо там вони не беруть
хабарі і нема тітушок які б боролись з протестними акціями населення під будмайданчиками.
Нинішня ситуація на КРЖН - така собі "печалька", і щоб врятувати ринок від "коли ми думали, що вже на дні, знизу постукали": потрібно вводити нульові декларації і амністію капіталу (бо потенційний покупець/інвестор не може офіційно через банк купити бетонометри маючи труднощі з фінмоном і підтвердженнім походження грошей), також потрібно скорочувати кількість будмайданчиків мінімум в ТРИ рази, а також наймати на будівництво таджиків, бо українські будівельники вже не хочуть працювати за копійки та валять закордон і працювати тупо нікому (бо впираємось у замкнуте коло: підняти їм зарплату не можна, доведеться підняти ціну бетонометра, а воно й так не дуже продається).
Додано: Нед 10 чер, 2018 15:25
Я вам не про вкус говорю. А про то, что можно сопоставить. В данном случае это один и тот же продукт под одной и той же торговой маркой. Если вы знаете элитные европейские марки, имеющие производство в Украине, то названия и цены в студию, сравним их.
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