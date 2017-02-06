Додано: Нед 10 чер, 2018 15:16

Багато в чому відверто заливає і крутиться як в'юн..Але, головні тези:В реаліях українського будівельного бізнесу МБА - марна трата часу та грошей (хоча половина з 10 дітей навчається за кордоном);Пішов в політику, щоб допомогти столицю зробити кращою і при цьому втратив велику долю бізнесу (але при цьому отримав чималий шматок столичних земель під забудову);Іноземці падають в обморок від глибокого респекту дивлячись на наші буд.проекти в Києві, але реалізуватись у закордонних проектах ми не можемо, бо там вони не берутьхабарі і нема тітушок які б боролись з протестними акціями населення під будмайданчиками.Нинішня ситуація на КРЖН - така собі "печалька", і щоб врятувати ринок від "коли ми думали, що вже на дні, знизу постукали": потрібно вводити нульові декларації і амністію капіталу (бо потенційний покупець/інвестор не може офіційно через банк купити бетонометри маючи труднощі з фінмоном і підтвердженнім походження грошей), також потрібно скорочувати кількість будмайданчиків мінімум в ТРИ рази, а також наймати на будівництво таджиків, бо українські будівельники вже не хочуть працювати за копійки та валять закордон і працювати тупо нікому (бо впираємось у замкнуте коло: підняти їм зарплату не можна, доведеться підняти ціну бетонометра, а воно й так не дуже продається).