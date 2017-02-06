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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1296129712981299

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 909
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
25
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
191
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
33
Ціна
19%
169
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 909
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:21

  BIGor написав:На таких як ви і розраховує забудовник :D .


ну не вас же ему рассчитывать в самом деле, шо вы так возбудились ваще на этот жк? это ж параллельный мир, вы с ним не пересекаетесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, хорошие новости ребята: Україна за 5 міс. збільшила імпорт сиру на 30,5%, незначно скоротила експорт
Україна за підсумками січня-травня 2018 року експортувала 3,25 тис. тонн сиру, що на 0,7% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Згідно з даними митної статистики, оприлюдненої Державною фіскальною службою (ДФС), в грошовому вираженні експорт зріс на 7,8% – до $12,24 млн.

Водночас імпорт сирів за підсумками січня-травня 2018 року склав 4,65 тис. тонн, що на 30,5% перевищує показник за аналогічний період 2017 року. У грошовому вираженні цей показник зріс в 1,5 рази – до $23,36 млн (за аналогічний період 2017 року – $15,7 млн).

Теперь украинцы покупают больше дорогого импортного сыра, это гуд. Наше вонючее производство неконкурентное, и скоро закроется, если курс будет 26 :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:14

  flyman написав:Куйовська нерухомість ще занадто переоцінена, ще десь в 1,5...2х рази.
А куйовські клоповники, це для учоток Трибека, Первий, Влад442, Прохожий, аірмакс78, уня ... і подібним заганялам в куйовський бетон.

А ризики куйовської нерухомості вище ...
Такщо розслабся.

Глядя на ставки по аренде, на скажешь, что так уж и переоценена. Разве что курс в ближайшем будущем скаканет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:20

  BIGor написав:Кстати, хорошие новости ребята: Україна за 5 міс. збільшила імпорт сиру на 30,5%, незначно скоротила експорт
Україна за підсумками січня-травня 2018 року експортувала 3,25 тис. тонн сиру, що на 0,7% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Згідно з даними митної статистики, оприлюдненої Державною фіскальною службою (ДФС), в грошовому вираженні експорт зріс на 7,8% – до $12,24 млн.

Водночас імпорт сирів за підсумками січня-травня 2018 року склав 4,65 тис. тонн, що на 30,5% перевищує показник за аналогічний період 2017 року. У грошовому вираженні цей показник зріс в 1,5 рази – до $23,36 млн (за аналогічний період 2017 року – $15,7 млн).

Теперь украинцы покупают больше дорогого импортного сыра, это гуд. Наше вонючее производство неконкурентное, и скоро закроется, если курс будет 26 :D

Давно уже покупаю польские сыры. Но два года назад они стоили почти столько же, сколько и наши, а сейчас они еще и дешевле на 10-15%.
Брал на Востоке Германии французский сыр, обошелся примерно 280 грн за кг, у нас в Метро он же 600+ грн за кг.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:30

antey1969, а мне нравятся литовские от Рокишкио.А вот если кто посоветует украинские козьи сыры с адекватным ценником, буду благодарна. Потому что самый дешевый, который мне нравится по вкусу - 460 грн. за кг (не помню производителя).
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 12:34

  antey1969 написав:Давно уже покупаю польские сыры. Но два года назад они стоили почти столько же, сколько и наши, а сейчас они еще и дешевле на 10-15%.

На самом деле, они стоят почти в 2 раза дешевле.
Для примера маленький треугольник бри от Президента. Украинское пр-во в Фуршете 70 грн., польское пр-во в Польше около 35-40 грн. Но здесь вся молочка дешевая.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:Давно уже покупаю польские сыры. Но два года назад они стоили почти столько же, сколько и наши, а сейчас они еще и дешевле на 10-15%.

На самом деле, они стоят почти в 2 раза дешевле.
Для примера маленький треугольник бри от Президента. Украинское пр-во в Фуршете 70 грн., польское пр-во в Польше около 35-40 грн. Но здесь вся молочка дешевая.
Шутите. Бри от президента за 70 грн - безвкусная масса молочного производства

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CRUSADER
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 15:16

Бесіда Черняка з засновником КАНДевелопмент Ігорем Ніколовим

https://www.youtube.com/watch?v=j8085T9aZk0

Багато в чому відверто заливає і крутиться як в'юн..

Але, головні тези:
В реаліях українського будівельного бізнесу МБА - марна трата часу та грошей (хоча половина з 10 дітей навчається за кордоном);
Пішов в політику, щоб допомогти столицю зробити кращою і при цьому втратив велику долю бізнесу (але при цьому отримав чималий шматок столичних земель під забудову);
Іноземці падають в обморок від глибокого респекту дивлячись на наші буд.проекти в Києві, але реалізуватись у закордонних проектах ми не можемо, бо там вони не беруть
хабарі і нема тітушок які б боролись з протестними акціями населення під будмайданчиками.

Нинішня ситуація на КРЖН - така собі "печалька", і щоб врятувати ринок від "коли ми думали, що вже на дні, знизу постукали": потрібно вводити нульові декларації і амністію капіталу (бо потенційний покупець/інвестор не може офіційно через банк купити бетонометри маючи труднощі з фінмоном і підтвердженнім походження грошей), також потрібно скорочувати кількість будмайданчиків мінімум в ТРИ рази, а також наймати на будівництво таджиків, бо українські будівельники вже не хочуть працювати за копійки та валять закордон і працювати тупо нікому (бо впираємось у замкнуте коло: підняти їм зарплату не можна, доведеться підняти ціну бетонометра, а воно й так не дуже продається).
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

БС завалили, іпотеки нема, матраси закінчилися у ЦА ...
тепер прийшло прозріння...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:34

  flyman написав:БС завалили, іпотеки нема, матраси закінчилися у ЦА ...
тепер прийшло прозріння...

Цокаль продаём за пять грывэнь под склад картопли осэнью? :mrgreen:
барабашов
 
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