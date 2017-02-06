Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хитрый лендлорд написав:Рекомендую пока воздержаться от покупок, хотя бы до выборов и их окончания.
Поддерживаю. Тоже всем знакомым советую воздерживаться от покупок любых материальных ценностей. Даже если какое то время цены будут стабильны, все равно возникает вопрос: "А прибыль где?". Покупать, чтобы просто заморозить деньги смысла нет. Советую всем вкладываться сейчас летом в доллар, пока курс низкий. Гривневое депо к концу лета станет опасным. Уже 10 лет вложения в Украине в материальные ценности приносят только убытки. Ждать подъема экономики, как это было в 2005-2007 годах бессмысленно, тогда в банковскую систему зашла горячая валюта неризидентов, такое бывает только раз в 100 лет и при нашей жизни уже не повторится. Экономика Украины развивается по каскадному принципу.