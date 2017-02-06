RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1297129812991300

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:37

  flyman написав:БС завалили, іпотеки нема, матраси закінчилися у ЦА ...
тепер прийшло прозріння...



Флай, прозрение прийдет в течении 12-15 месяцев (не позже осени 2019 года).

Вангую очередную ступеньку вниз, по которой спустятся цены. 35-40куе за Юрыну БПС с залой стает реальностью.

Особенно учитывая ослабление курса и ожидаемое повышение отопления и газа на +30+70%.
Хитрый лендлорд
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:46

Хитрый лендлорд
Наташа - 33 кады?
Ну или 30 стабильно и летом 25 июля тоже?
Вангую - пока Порох - през - никогда!
Не для того его АНБ поставило, чтоб тут Сирия+Зимбабве было.
барабашов
 
Повідомлень: 948
З нами з: 16.06.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sergo написав:а також наймати на будівництво таджиків

Погуглил что там в Таджикистане. Попалась интересная статья.
http://visasam.ru/emigration/pereezdsng ... stane.html
Очень много параллелей с Украиной.
Vlad442
 
Повідомлень: 4307
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:06

  flyman написав:БС завалили, іпотеки нема, матраси закінчилися у ЦА ...
тепер прийшло прозріння...



Knzs



Зображення
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12709
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:42

  барабашов написав:Хитрый лендлорд
Наташа - 33 кады?
Ну или 30 стабильно и летом 25 июля тоже?
Вангую - пока Порох - през - никогда!
Не для того его АНБ поставило, чтоб тут Сирия+Зимбабве было.



До выборов может и удержат.

Сейчас много инфы в связи с увольнением Данилюка что есть большие проблемы с выполнением бюджета.

Вот например, патриотическая пресса пишет:
https://petrimazepa.com/rubikon_dla_groismana

Ну и в принципе ненормально, чтобы такая большая страна зависела и молилась на одного кредитора -МВФ.

Приватизации нет. Ничего из крупняка не приватизируется.

Комуналка выростет 100%.

Ипотеки толком нет.

Риски нарастают, а поводов для роста цен на КРЖН я не вижу.

Рекомендую пока воздержаться от покупок, хотя бы до выборов и их окончания.
Хитрый лендлорд
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:51

  Первый написав:
  flyman написав:БС завалили, іпотеки нема, матраси закінчилися у ЦА ...
тепер прийшло прозріння...

Ехал сегодня с дачи по житомирке, скорость далеко за 100, раньше(год назад) такого не было, вечно или пробка или тянучка, сейчас всё свободно. Куда все делись не знаю.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 11.04.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 20:24

  Хитрый лендлорд написав:Рекомендую пока воздержаться от покупок, хотя бы до выборов и их окончания.

Поддерживаю. Тоже всем знакомым советую воздерживаться от покупок любых материальных ценностей. Даже если какое то время цены будут стабильны, все равно возникает вопрос: "А прибыль где?". Покупать, чтобы просто заморозить деньги смысла нет. Советую всем вкладываться сейчас летом в доллар, пока курс низкий. Гривневое депо к концу лета станет опасным. Уже 10 лет вложения в Украине в материальные ценности приносят только убытки. Ждать подъема экономики, как это было в 2005-2007 годах бессмысленно, тогда в банковскую систему зашла горячая валюта неризидентов, такое бывает только раз в 100 лет и при нашей жизни уже не повторится. Экономика Украины развивается по каскадному принципу.
Дядюшка Скрудж
 
Повідомлень: 4
З нами з: 02.06.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1297129812991300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10798 1966900
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
hume
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84827
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24085
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.