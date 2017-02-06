Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хитрый лендлорд написав:Рекомендую пока воздержаться от покупок, хотя бы до выборов и их окончания.
Поддерживаю. Тоже всем знакомым советую воздерживаться от покупок любых материальных ценностей. Даже если какое то время цены будут стабильны, все равно возникает вопрос: "А прибыль где?". Покупать, чтобы просто заморозить деньги смысла нет. Советую всем вкладываться сейчас летом в доллар, пока курс низкий. Гривневое депо к концу лета станет опасным. Уже 10 лет вложения в Украине в материальные ценности приносят только убытки. Ждать подъема экономики, как это было в 2005-2007 годах бессмысленно, тогда в банковскую систему зашла горячая валюта неризидентов, такое бывает только раз в 100 лет и при нашей жизни уже не повторится. Экономика Украины развивается по каскадному принципу.
Только по официальным данным, в Украине примерно 400 тыс. семей живут на съемных квартирах. Есть ли у них шанс стать владельцами собственного жилья? По мнению экспертов, это почти невозможно: ипотека в Украине дороже, чем во многих странах Европы, а откладывать со средней зарплаты придется не один десяток лет. Возможные варианты приводит издание «Сегодня». Откладывать придется 15 лет
Давайте посчитаем. Средний киевлянин получает около 10 тыс. грн. в месяц. Допустим, он откладывает 30% зарплаты – 3 тыс. грн. Покупая на эти деньги каждый месяц 110 долларов, за год можно скопить 1320 долларов. Положив их на депозит в банке под 6% годовых, в следующем году наш столичный житель получит 1400 долларов, а продолжая откладывать треть зарплаты, приплюсует к этой сумме еще 1320 долларов – итого 2720 «зеленых». Такими темпами понадобится не менее пятнадцати лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, стоимость которой в среднем составляет 29-30 тыс. долларов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав: Такими темпами понадобится не менее пятнадцати лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру,
А сколько лет потребуется откладывать треть зарплаты среднему жителю Чикаго, Варшавы или Токио?
Не подсовуй туфту - тема топика неадекватные цены на первичке Киева. Аркада фуфловый застройщик кидающий покупателей "воздуха"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.