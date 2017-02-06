Только по официальным данным, в Украине примерно 400 тыс. семей живут на съемных квартирах. Есть ли у них шанс стать владельцами собственного жилья? По мнению экспертов, это почти невозможно: ипотека в Украине дороже, чем во многих странах Европы, а откладывать со средней зарплаты придется не один десяток лет. Возможные варианты приводит издание «Сегодня».

Откладывать придется 15 лет



Давайте посчитаем. Средний киевлянин получает около 10 тыс. грн. в месяц. Допустим, он откладывает 30% зарплаты – 3 тыс. грн. Покупая на эти деньги каждый месяц 110 долларов, за год можно скопить 1320 долларов. Положив их на депозит в банке под 6% годовых, в следующем году наш столичный житель получит 1400 долларов, а продолжая откладывать треть зарплаты, приплюсует к этой сумме еще 1320 долларов – итого 2720 «зеленых». Такими темпами понадобится не менее пятнадцати лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, стоимость которой в среднем составляет 29-30 тыс. долларов.