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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1299130013011302>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:31

  Дядюшка Скрудж написав:
  Хитрый лендлорд написав:Рекомендую пока воздержаться от покупок, хотя бы до выборов и их окончания.

Поддерживаю. Тоже всем знакомым советую воздерживаться от покупок любых материальных ценностей.

Учитывая рост криманала, беспомощность полиции, риски в банковской системе, недвижимость сейчас становится, в первую очередь, не инструментом заработка, а способом сохранить капитал, с ростом или потерей - это уже вторично. В сравнении с другими формами сохранения капитала, недвижимость стала тихой гаванью. Пузыря на сегодня явно нет, риски сильно потерять при покупке готового ниже, чем хранить кэш, драгметаллы, на депо, и т.д.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:35

  innamax2008 написав:
  Первый написав:
  flyman написав:БС завалили, іпотеки нема, матраси закінчилися у ЦА ...
тепер прийшло прозріння...

Ехал сегодня с дачи по житомирке, скорость далеко за 100, раньше(год назад) такого не было, вечно или пробка или тянучка, сейчас всё свободно. Куда все делись не знаю.

а фото учотки Первий з архіва 2013?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:40

  innamax2008 написав:
  Первый написав:
  flyman написав:БС завалили, іпотеки нема, матраси закінчилися у ЦА ...
тепер прийшло прозріння...

Ехал сегодня с дачи по житомирке, скорость далеко за 100, раньше(год назад) такого не было, вечно или пробка или тянучка, сейчас всё свободно. Куда все делись не знаю.

Странный вопрос. В Польше сезон клубники в разгаре.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 10 чер, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:41

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав: Такими темпами понадобится не менее пятнадцати лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру,

А сколько лет потребуется откладывать треть зарплаты среднему жителю Чикаго, Варшавы или Токио?


Там есть возможность оформить ипотеку под 2-4 % годовых. Никто полжизни не собирает, а живут в своем жилье, выплачивая долг перед банком. Так что, с Киевом сравнение неуместно. Поскольку, здесь люди вынуждены оплачивать аренду на протяжении всего периода накоплений. Пусть даже 7000/мес - это 840 000 за 10 лет!
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:41

  Егор написав:
  Дядюшка Скрудж написав:
  Хитрый лендлорд написав:Рекомендую пока воздержаться от покупок, хотя бы до выборов и их окончания.

Поддерживаю. Тоже всем знакомым советую воздерживаться от покупок любых материальных ценностей.

Учитывая рост криманала, беспомощность полиции, риски в банковской системе, недвижимость сейчас становится, в первую очередь, не инструментом заработка, а способом сохранить капитал, с ростом или потерей - это уже вторично. В сравнении с другими формами сохранения капитала, недвижимость стала тихой гаванью. Пузыря на сегодня явно нет, риски сильно потерять при покупке готового ниже, чем хранить кэш, драгметаллы, на депо, и т.д.

Люди со 100 куе сидят себе в депо и не жужат.
И киевским шаромыгам и хапугам "дули" в основной массе показывают, а не "воздух" у них покупают.
Сегодня интервью никонова выкладывали - по ходу получается, что чувак лапу сосёт с продажами.
А про всёкие фуфлыжные аркада и говорить нечего - пока таких спасает только пирамида продаж.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:42

  zahar_ написав:Не подсовуй туфту - тема топика неадекватные цены на первичке Киева.

Конечно, по хамски слиться проще, чем признать, что 15 лет это один из лучших результатов даже по сравнению со странами, где обеспеченность квадратными метрами выше, чем у нас.
Эта цифра, которую по глупости притащил Захар, как раз и показывает, что киевская недвижимость недооценена.
  Егор написав:Учитывая рост криманала, беспомощность полиции, риски в банковской системе, недвижимость сейчас становится, в первую очередь, не инструментом заработка, а способом сохранить капитал, с ростом или потерей - это уже вторично. В сравнении с другими формами сохранения капитала, недвижимость стала тихой гаванью. Пузыря на сегодня явно нет, риски сильно потерять при покупке готового ниже, чем хранить кэш, драгметаллы, на депо, и т.д.

Совершенно верно. Можно добавить еще доходность аренды значительно превышающая доходность депозитов и то, что после затяжного падения до смешных цен, вероятность вверх выше, чем вероятность вниз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:43

  zahar_ написав:
  Егор написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Поддерживаю. Тоже всем знакомым советую воздерживаться от покупок любых материальных ценностей.

Учитывая рост криманала, беспомощность полиции, риски в банковской системе, недвижимость сейчас становится, в первую очередь, не инструментом заработка, а способом сохранить капитал, с ростом или потерей - это уже вторично. В сравнении с другими формами сохранения капитала, недвижимость стала тихой гаванью. Пузыря на сегодня явно нет, риски сильно потерять при покупке готового ниже, чем хранить кэш, драгметаллы, на депо, и т.д.

Люди со 100 куе сидят себе в депо и не жужат.
И киевским шаромыгам и хапугам "дули" в основной массе показывают, а не "воздух" у них покупают.
Сегодня интервью никонова выкладывали - по ходу получается, что чувак лапу сосёт с продажами.
А про всёкие фуфлыжные аркада и говорить нечего - пока таких спасает только пирамида продаж.

Так они лапу сосут или все-таки продажи через "пирамиду" идут?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Viktor написав:Там есть возможность оформить ипотеку под 2-4 % годовых. Никто полжизни не собирает, а живут в своем жилье, выплачивая долг перед банком. Так что, с Киевом сравнение неуместно. Поскольку, здесь люди вынуждены оплачивать аренду на протяжении всего периода накоплений. Пусть даже 7000/мес - это 840 000 за 10 лет!

Их кто-то насильно загоняет в ипотеку? Сравнение как раз уместно.
Когда у нас будет ипотека, как это скажется на ценах?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:46

  Vlad442 написав:
  Viktor написав:Там есть возможность оформить ипотеку под 2-4 % годовых. Никто полжизни не собирает, а живут в своем жилье, выплачивая долг перед банком. Так что, с Киевом сравнение неуместно. Поскольку, здесь люди вынуждены оплачивать аренду на протяжении всего периода накоплений. Пусть даже 7000/мес - это 840 000 за 10 лет!

Их кто-то насильно загоняет в ипотеку? Сравнение как раз уместно.
Когда у нас будет ипотека, как это скажется на ценах?


Кто говорил про принуждение к ипотеке? Люди сами прыгают в нее. Проценты смешные ведь.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Люди со 100 куе сидят себе в депо и не жужат.

Захар, у вас никогда не было и вы даже никогда в руках не держали подобной суммы, поэтому ваши рассуждения что делают люди со 100 куе выглядят глупо.
Vlad442
 
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