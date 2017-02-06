Ладно, внимательно почитайте о чем речь, подумайте, а потом лезьте со своим "сравнение неуместно".
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Додано: Нед 10 чер, 2018 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проехал сегодня из Одессы через Николаев до Херсона и через пару сел и обратно (искали черешню по-дешевле). Грустное зрелище я вам скажу. Вдвойне грустное из-за того, что в каждом микроскопическом населенном пункте на въезде/выезде вас встречает огромный баннер с Тимохой. В каждой долбаной Белозерке.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 10 чер, 2018 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:57
Речь о соотношении доходов к стоимости недвижимости. А неуместно оно тем, что в приведенных вами городах, никто не будет 10-15-20 лет копить на свою квартиру, попутно оплачивая аренду дяде.
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорошо, если не хотите думать и приводить к общему знаменателю на условиях "как у нас", я задал наводящий вопрос, чтобы привести к общему знаменателю на условиях "как у них".
Вопрос, который поднял местный клоун, как раз был о соответствии цен доходам. Ответ прост. Они не соответствуют, потому что в силу некоторых причин, которые лень десятый раз перечислять, они занижены. В том числе и отсутствием ипотеки.
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:11
АИРМАКС вы чего с печки упали,что у вас память отшибло?
Выражение "шаромыги сосут лапу с продажами" не означает что у шаромыг и хапуг продаж ВООБЩЕ НЕТ.
Продажи есть но они на уровне плинтуса по сравнению с предложением на рынке. Вон никонов плакался в интервью - НАДА чтоб в киеве начали строить в ТРИ РАЗА меньше жилья. Если бы у него было всё тип-топ с продажами он бы об снижении предложения в три раза и не заикался бы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:14
Vlad442
Да я прекрасно понимаю к чему вы клоните. Да, дешевая ипотека взвинтит цены. Но это не отменяет факта того, что в приведенных вами городах, мало кто арендует, имея возможность купить в ипотеку. Цены не имеют значения. Они во всех странах рыночные. Как и зарплаты.
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:17
Если Фирташ (Никонов) начнет строить в три раза меньше, их долю рынка заберут себе Хмельницкий, Непоп, Кушнир...
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:19
Если человеку так уж сильно нужно собственное жилье, то он сможет, например, откладывать не по 3000 грн., а, скажем, по 6000. И за 4 года собрать на квартирку в пригороде средней отдаленности. Не в новом модном доме и не с суперремонтом, разумеется.
А человек из пригорода, устав едить по часу в Киев, продаст свою прелесть и, добавив еще 10 куе, возьмет себе уже в ближайшем пригороде или вообще на окраине.
А человек с окраины переедет в модный МОП. И всем хорошо.
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