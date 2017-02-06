Додано: Нед 10 чер, 2018 22:09

Viktor написав: Vlad442 написав: Viktor написав: Кто говорил про принуждение к ипотеке? Люди сами прыгают в нее. Проценты смешные ведь. Кто говорил про принуждение к ипотеке? Люди сами прыгают в нее. Проценты смешные ведь.

Ладно, внимательно почитайте о чем речь, подумайте, а потом лезьте со своим "сравнение неуместно". Ладно, внимательно почитайте о чем речь, подумайте, а потом лезьте со своим "сравнение неуместно".



Речь о соотношении доходов к стоимости недвижимости. А неуместно оно тем, что в приведенных вами городах, никто не будет 10-15-20 лет копить на свою квартиру, попутно оплачивая аренду дяде. Речь о соотношении доходов к стоимости недвижимости. А неуместно оно тем, что в приведенных вами городах, никто не будет 10-15-20 лет копить на свою квартиру, попутно оплачивая аренду дяде.

ну тут не согласен - соотношение доходов к стоимости как раз нормальное.Средненькую однуху можно взять за 25-30 куе (это или совкошлак в котором можно жить, или новострой но без ремонта).Но пересичный со своей зарплатой 10 или даже 15килогрн ясно что никогда не наскирдует на квартиру. Покупка квартиры (без ипотеки) - удел успешных, доходы которых выше среднего в разы.С другой стороны сколько там квартир в год строится? 20тыс штук? Так что, разве в Киеве нет 20тыс человек которые зарабатывают намного больше 15килогрн? Всякие бизнесмены, чиновники, ИТшники, дантисты и т.д.Ну или пересичные, но учтите что на квартиру в Киеве копят всей семьей в отличае от развитых стран.Добавьте к указанным 1300дол/год еще аналогичные суммы у мам/пап/тестей/тещ/свекровей/свекров и так-же у крестных/дядь/теть/кумовей, которые отдалживаются на такую важнейшую покупку.В итоге, имея скирду в год в размере 1300дол*3 или 1300*5 , то покупка квартиры за 25-30куе уже не кажется столь заоблачной.