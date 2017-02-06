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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Viktor написав:Кто говорил про принуждение к ипотеке? Люди сами прыгают в нее. Проценты смешные ведь.

Ладно, внимательно почитайте о чем речь, подумайте, а потом лезьте со своим "сравнение неуместно".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Проехал сегодня из Одессы через Николаев до Херсона и через пару сел и обратно (искали черешню по-дешевле). Грустное зрелище я вам скажу. Вдвойне грустное из-за того, что в каждом микроскопическом населенном пункте на въезде/выезде вас встречает огромный баннер с Тимохой. В каждой долбаной Белозерке.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 10 чер, 2018 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:57

  Vlad442 написав:
  Viktor написав:Кто говорил про принуждение к ипотеке? Люди сами прыгают в нее. Проценты смешные ведь.

Ладно, внимательно почитайте о чем речь, подумайте, а потом лезьте со своим "сравнение неуместно".


Речь о соотношении доходов к стоимости недвижимости. А неуместно оно тем, что в приведенных вами городах, никто не будет 10-15-20 лет копить на свою квартиру, попутно оплачивая аренду дяде.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:57

  Егор написав:
  Дядюшка Скрудж написав:
  Хитрый лендлорд написав:Рекомендую пока воздержаться от покупок, хотя бы до выборов и их окончания.

Поддерживаю. Тоже всем знакомым советую воздерживаться от покупок любых материальных ценностей.

Учитывая рост криманала, беспомощность полиции, риски в банковской системе, недвижимость сейчас становится, в первую очередь, не инструментом заработка, а способом сохранить капитал, с ростом или потерей - это уже вторично. В сравнении с другими формами сохранения капитала, недвижимость стала тихой гаванью. Пузыря на сегодня явно нет, риски сильно потерять при покупке готового ниже, чем хранить кэш, драгметаллы, на депо, и т.д.



с выделенным согласен с одним "но".

Пузырь на рынке недвижимости - это когда цены явно не отвечают (завышенны) текущей ситуации в экономике (доходы, зарплаты, накопления, и т.д).

Согласен что сейчас пузыря нет - цены вполне адекватны доходам населения и текущей ситуации в экономике.

Вопрос в том, что будет с общей экономической ситуацией - улучшится/останется неизменной/ухудшится.

Если последнее - то цены будут падать.

Тоесть риск не в пузыре на рынке недвижимости, а в общеэкономической ситуации.

Что касается общего риска, то тут согласен - недвижимость это менее рисковый актив чем кеш/депозиты.

Но я же не предлагаю ждать десятилетиями. Можно подождать годик, а там уже определяться - впрыгивать в КРЖН или нет. Сейчас мы можем только гадать на кофейной гуще, такой турбулентности как сегодня в стране, до этого в новейшей истории было всего 3-4 раза.

А гадание на кофейной гуще - плохой спутник для инвестиций.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:02

  Егор написав:
  Дядюшка Скрудж написав:
  Хитрый лендлорд написав:Рекомендую пока воздержаться от покупок, хотя бы до выборов и их окончания.

Поддерживаю. Тоже всем знакомым советую воздерживаться от покупок любых материальных ценностей.

Учитывая рост криманала, беспомощность полиции, риски в банковской системе, недвижимость сейчас становится, в первую очередь, не инструментом заработка, а способом сохранить капитал, с ростом или потерей - это уже вторично. В сравнении с другими формами сохранения капитала, недвижимость стала тихой гаванью. Пузыря на сегодня явно нет, риски сильно потерять при покупке готового ниже, чем хранить кэш, драгметаллы, на депо, и т.д.

У недвижимости есть серьезный недостаток, это тяжело ликвидный товар, сложно найти покупателя, которому Ваша недвижимость подошла бы по всем параметрам, у покупателя всегда есть возможность выбирать. По поводу потери цены приведу пример: в Японии за 25 лет цена на недвижимость упала в 10 раз. Или предвоенная Варшава, мощный строительный бум, все массово вкладываются в недвижимость, в конце войны вся Варшава лежала в руинах. Поэтому недвижимость ни от чего не гарантирует, евреи говорят: активом является только то, что можно продать за 10 минут. Сам я долго работал на антикварном рынке, но после 2008 года ушел оттуда из-за постоянного проседания цены на антиквариат. Продать антиквариат не проблема, но цена, блин, постоянно сползает вниз. Сейчас на мой взгляд интересней валютные качели в сочетании с депо, которые совсем не забирают время.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:06

  airmax78 написав:Проехал сегодня из Одессы через Николаев до Херсона и через пару сел и обратно (искали черешню по-дешевле). Грустное зрелище я вам скажу. Вдвойне грустное из-за того, что в каждом микроскопическом населенном пункте на въезде/выезде вас встречает огромный баннер с Тимохой. В каждой долбаной Белозерке.

Это вы ещё в черниговской области не были...
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:09

  Viktor написав:
  Vlad442 написав:
  Viktor написав:Кто говорил про принуждение к ипотеке? Люди сами прыгают в нее. Проценты смешные ведь.

Ладно, внимательно почитайте о чем речь, подумайте, а потом лезьте со своим "сравнение неуместно".


Речь о соотношении доходов к стоимости недвижимости. А неуместно оно тем, что в приведенных вами городах, никто не будет 10-15-20 лет копить на свою квартиру, попутно оплачивая аренду дяде.


ну тут не согласен - соотношение доходов к стоимости как раз нормальное.

Средненькую однуху можно взять за 25-30 куе (это или совкошлак в котором можно жить, или новострой но без ремонта).

Но пересичный со своей зарплатой 10 или даже 15килогрн ясно что никогда не наскирдует на квартиру. Покупка квартиры (без ипотеки) - удел успешных, доходы которых выше среднего в разы.

С другой стороны сколько там квартир в год строится? 20тыс штук? Так что, разве в Киеве нет 20тыс человек которые зарабатывают намного больше 15килогрн? Всякие бизнесмены, чиновники, ИТшники, дантисты и т.д.

Ну или пересичные, но учтите что на квартиру в Киеве копят всей семьей в отличае от развитых стран.

Добавьте к указанным 1300дол/год еще аналогичные суммы у мам/пап/тестей/тещ/свекровей/свекров и так-же у крестных/дядь/теть/кумовей, которые отдалживаются на такую важнейшую покупку.

В итоге, имея скирду в год в размере 1300дол*3 или 1300*5 , то покупка квартиры за 25-30куе уже не кажется столь заоблачной.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:11

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  Егор написав:Учитывая рост криманала, беспомощность полиции, риски в банковской системе, недвижимость сейчас становится, в первую очередь, не инструментом заработка, а способом сохранить капитал, с ростом или потерей - это уже вторично. В сравнении с другими формами сохранения капитала, недвижимость стала тихой гаванью. Пузыря на сегодня явно нет, риски сильно потерять при покупке готового ниже, чем хранить кэш, драгметаллы, на депо, и т.д.

Люди со 100 куе сидят себе в депо и не жужат.
И киевским шаромыгам и хапугам "дули" в основной массе показывают, а не "воздух" у них покупают.
Сегодня интервью никонова выкладывали - по ходу получается, что чувак лапу сосёт с продажами.
А про всёкие фуфлыжные аркада и говорить нечего - пока таких спасает только пирамида продаж.

Так они лапу сосут или все-таки продажи через "пирамиду" идут?

АИРМАКС вы чего с печки упали,что у вас память отшибло?
Выражение "шаромыги сосут лапу с продажами" не означает что у шаромыг и хапуг продаж ВООБЩЕ НЕТ.
Продажи есть но они на уровне плинтуса по сравнению с предложением на рынке. Вон никонов плакался в интервью - НАДА чтоб в киеве начали строить в ТРИ РАЗА меньше жилья. Если бы у него было всё тип-топ с продажами он бы об снижении предложения в три раза и не заикался бы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:14

Vlad442

Да я прекрасно понимаю к чему вы клоните. Да, дешевая ипотека взвинтит цены. Но это не отменяет факта того, что в приведенных вами городах, мало кто арендует, имея возможность купить в ипотеку. Цены не имеют значения. Они во всех странах рыночные. Как и зарплаты.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:17

  zahar_ написав:АИРМАКС вы чего с печки упали,что у вас память отшибло?
Выражение "шаромыги сосут лапу с продажами" не означает что у шаромыг и хапуг продаж ВООБЩЕ НЕТ.
Продажи есть но они на уровне плинтуса по сравнению с предложением на рынке. Вон никонов плакался в интервью - НАДА чтоб в киеве начали строить в ТРИ РАЗА меньше жилья. Если бы у него было всё тип-топ с продажами он бы об снижении предложения в три раза и не заикался бы.

Если Фирташ (Никонов) начнет строить в три раза меньше, их долю рынка заберут себе Хмельницкий, Непоп, Кушнир...
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