Ладно, внимательно почитайте о чем речь, подумайте, а потом лезьте со своим "сравнение неуместно".
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Додано: Нед 10 чер, 2018 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проехал сегодня из Одессы через Николаев до Херсона и через пару сел и обратно (искали черешню по-дешевле). Грустное зрелище я вам скажу. Вдвойне грустное из-за того, что в каждом микроскопическом населенном пункте на въезде/выезде вас встречает огромный баннер с Тимохой. В каждой долбаной Белозерке.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 10 чер, 2018 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:57
Речь о соотношении доходов к стоимости недвижимости. А неуместно оно тем, что в приведенных вами городах, никто не будет 10-15-20 лет копить на свою квартиру, попутно оплачивая аренду дяде.
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:57
с выделенным согласен с одним "но".
Пузырь на рынке недвижимости - это когда цены явно не отвечают (завышенны) текущей ситуации в экономике (доходы, зарплаты, накопления, и т.д).
Согласен что сейчас пузыря нет - цены вполне адекватны доходам населения и текущей ситуации в экономике.
Вопрос в том, что будет с общей экономической ситуацией - улучшится/останется неизменной/ухудшится.
Если последнее - то цены будут падать.
Тоесть риск не в пузыре на рынке недвижимости, а в общеэкономической ситуации.
Что касается общего риска, то тут согласен - недвижимость это менее рисковый актив чем кеш/депозиты.
Но я же не предлагаю ждать десятилетиями. Можно подождать годик, а там уже определяться - впрыгивать в КРЖН или нет. Сейчас мы можем только гадать на кофейной гуще, такой турбулентности как сегодня в стране, до этого в новейшей истории было всего 3-4 раза.
А гадание на кофейной гуще - плохой спутник для инвестиций.
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:02
У недвижимости есть серьезный недостаток, это тяжело ликвидный товар, сложно найти покупателя, которому Ваша недвижимость подошла бы по всем параметрам, у покупателя всегда есть возможность выбирать. По поводу потери цены приведу пример: в Японии за 25 лет цена на недвижимость упала в 10 раз. Или предвоенная Варшава, мощный строительный бум, все массово вкладываются в недвижимость, в конце войны вся Варшава лежала в руинах. Поэтому недвижимость ни от чего не гарантирует, евреи говорят: активом является только то, что можно продать за 10 минут. Сам я долго работал на антикварном рынке, но после 2008 года ушел оттуда из-за постоянного проседания цены на антиквариат. Продать антиквариат не проблема, но цена, блин, постоянно сползает вниз. Сейчас на мой взгляд интересней валютные качели в сочетании с депо, которые совсем не забирают время.
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:06
Это вы ещё в черниговской области не были...
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:09
ну тут не согласен - соотношение доходов к стоимости как раз нормальное.
Средненькую однуху можно взять за 25-30 куе (это или совкошлак в котором можно жить, или новострой но без ремонта).
Но пересичный со своей зарплатой 10 или даже 15килогрн ясно что никогда не наскирдует на квартиру. Покупка квартиры (без ипотеки) - удел успешных, доходы которых выше среднего в разы.
С другой стороны сколько там квартир в год строится? 20тыс штук? Так что, разве в Киеве нет 20тыс человек которые зарабатывают намного больше 15килогрн? Всякие бизнесмены, чиновники, ИТшники, дантисты и т.д.
Ну или пересичные, но учтите что на квартиру в Киеве копят всей семьей в отличае от развитых стран.
Добавьте к указанным 1300дол/год еще аналогичные суммы у мам/пап/тестей/тещ/свекровей/свекров и так-же у крестных/дядь/теть/кумовей, которые отдалживаются на такую важнейшую покупку.
В итоге, имея скирду в год в размере 1300дол*3 или 1300*5 , то покупка квартиры за 25-30куе уже не кажется столь заоблачной.
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:11
АИРМАКС вы чего с печки упали,что у вас память отшибло?
Выражение "шаромыги сосут лапу с продажами" не означает что у шаромыг и хапуг продаж ВООБЩЕ НЕТ.
Продажи есть но они на уровне плинтуса по сравнению с предложением на рынке. Вон никонов плакался в интервью - НАДА чтоб в киеве начали строить в ТРИ РАЗА меньше жилья. Если бы у него было всё тип-топ с продажами он бы об снижении предложения в три раза и не заикался бы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:14
Vlad442
Да я прекрасно понимаю к чему вы клоните. Да, дешевая ипотека взвинтит цены. Но это не отменяет факта того, что в приведенных вами городах, мало кто арендует, имея возможность купить в ипотеку. Цены не имеют значения. Они во всех странах рыночные. Как и зарплаты.
Додано: Нед 10 чер, 2018 22:17
Если Фирташ (Никонов) начнет строить в три раза меньше, их долю рынка заберут себе Хмельницкий, Непоп, Кушнир...
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