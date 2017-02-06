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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1300130113021303>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Viktor написав:Кто говорил про принуждение к ипотеке? Люди сами прыгают в нее. Проценты смешные ведь.

Ладно, внимательно почитайте о чем речь, подумайте, а потом лезьте со своим "сравнение неуместно".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Проехал сегодня из Одессы через Николаев до Херсона и через пару сел и обратно (искали черешню по-дешевле). Грустное зрелище я вам скажу. Вдвойне грустное из-за того, что в каждом микроскопическом населенном пункте на въезде/выезде вас встречает огромный баннер с Тимохой. В каждой долбаной Белозерке.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 10 чер, 2018 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:57

  Vlad442 написав:
  Viktor написав:Кто говорил про принуждение к ипотеке? Люди сами прыгают в нее. Проценты смешные ведь.

Ладно, внимательно почитайте о чем речь, подумайте, а потом лезьте со своим "сравнение неуместно".


Речь о соотношении доходов к стоимости недвижимости. А неуместно оно тем, что в приведенных вами городах, никто не будет 10-15-20 лет копить на свою квартиру, попутно оплачивая аренду дяде.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хорошо, если не хотите думать и приводить к общему знаменателю на условиях "как у нас", я задал наводящий вопрос, чтобы привести к общему знаменателю на условиях "как у них".
  Vlad442 написав:Когда у нас будет ипотека, как это скажется на ценах?

Вопрос, который поднял местный клоун, как раз был о соответствии цен доходам. Ответ прост. Они не соответствуют, потому что в силу некоторых причин, которые лень десятый раз перечислять, они занижены. В том числе и отсутствием ипотеки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:11

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  Егор написав:Учитывая рост криманала, беспомощность полиции, риски в банковской системе, недвижимость сейчас становится, в первую очередь, не инструментом заработка, а способом сохранить капитал, с ростом или потерей - это уже вторично. В сравнении с другими формами сохранения капитала, недвижимость стала тихой гаванью. Пузыря на сегодня явно нет, риски сильно потерять при покупке готового ниже, чем хранить кэш, драгметаллы, на депо, и т.д.

Люди со 100 куе сидят себе в депо и не жужат.
И киевским шаромыгам и хапугам "дули" в основной массе показывают, а не "воздух" у них покупают.
Сегодня интервью никонова выкладывали - по ходу получается, что чувак лапу сосёт с продажами.
А про всёкие фуфлыжные аркада и говорить нечего - пока таких спасает только пирамида продаж.

Так они лапу сосут или все-таки продажи через "пирамиду" идут?

АИРМАКС вы чего с печки упали,что у вас память отшибло?
Выражение "шаромыги сосут лапу с продажами" не означает что у шаромыг и хапуг продаж ВООБЩЕ НЕТ.
Продажи есть но они на уровне плинтуса по сравнению с предложением на рынке. Вон никонов плакался в интервью - НАДА чтоб в киеве начали строить в ТРИ РАЗА меньше жилья. Если бы у него было всё тип-топ с продажами он бы об снижении предложения в три раза и не заикался бы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:14

Vlad442

Да я прекрасно понимаю к чему вы клоните. Да, дешевая ипотека взвинтит цены. Но это не отменяет факта того, что в приведенных вами городах, мало кто арендует, имея возможность купить в ипотеку. Цены не имеют значения. Они во всех странах рыночные. Как и зарплаты.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:17

  zahar_ написав:АИРМАКС вы чего с печки упали,что у вас память отшибло?
Выражение "шаромыги сосут лапу с продажами" не означает что у шаромыг и хапуг продаж ВООБЩЕ НЕТ.
Продажи есть но они на уровне плинтуса по сравнению с предложением на рынке. Вон никонов плакался в интервью - НАДА чтоб в киеве начали строить в ТРИ РАЗА меньше жилья. Если бы у него было всё тип-топ с продажами он бы об снижении предложения в три раза и не заикался бы.

Если Фирташ (Никонов) начнет строить в три раза меньше, их долю рынка заберут себе Хмельницкий, Непоп, Кушнир...
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:19

  zahar_ написав:Давайте посчитаем. Средний киевлянин получает около 10 тыс. грн. в месяц. Допустим, он откладывает 30% зарплаты – 3 тыс. грн. Покупая на эти деньги каждый месяц 110 долларов, за год можно скопить 1320 долларов. Положив их на депозит в банке под 6% годовых, в следующем году наш столичный житель получит 1400 долларов, а продолжая откладывать треть зарплаты, приплюсует к этой сумме еще 1320 долларов – итого 2720 «зеленых». Такими темпами понадобится не менее пятнадцати лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, стоимость которой в среднем составляет 29-30 тыс. долларов.

Если человеку так уж сильно нужно собственное жилье, то он сможет, например, откладывать не по 3000 грн., а, скажем, по 6000. И за 4 года собрать на квартирку в пригороде средней отдаленности. Не в новом модном доме и не с суперремонтом, разумеется.
А человек из пригорода, устав едить по часу в Киев, продаст свою прелесть и, добавив еще 10 куе, возьмет себе уже в ближайшем пригороде или вообще на окраине.
А человек с окраины переедет в модный МОП. И всем хорошо.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:24

  Vlad442 написав:Их кто-то насильно загоняет в ипотеку? Сравнение как раз уместно.
Когда у нас будет ипотека, как это скажется на ценах?

При сопоставимости выплат по ипотеке и арендного платежа, думаю, решение очевидно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:24

  Vlad442 написав:как раз был о соответствии цен доходам. Ответ прост. Они не соответствуют, потому что в силу некоторых причин, которые лень десятый раз перечислять, они занижены. В том числе и отсутствием ипотеки.

Занижены потому что вы так хотите, или может приведете хоть какие-то фундаментальные факторы?
  Gastarbaiter написав:Если человеку так уж сильно нужно собственное жилье, то он сможет, например, откладывать не по 3000 грн., а, скажем, по 6000. И за 4 года собрать на квартирку в пригороде средней отдаленности. Не в новом модном доме и не с суперремонтом, разумеется.
А человек из пригорода, устав едить по часу в Киев, продаст свою прелесть и, добавив еще 10 куе, возьмет себе уже в ближайшем пригороде или вообще на окраине.
А человек с окраины переедет в модный МОП. И всем хорошо.

А тоже саме можете написать, только с рассчетами? А то слабо вериться в такое чудо. :mrgreen:
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