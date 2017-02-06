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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1300130113021303

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:25

  Vlad442 написав:Вопрос как раз был о соответствии цен доходам. Ответ прост. Они не соответствуют, потому что в силу некоторых причин, которые лень десятый раз перечислять, они занижены. В том числе и отсутствием ипотеки.

Цены на первичку в Киеве НЕАДЕКВАТНЫ по отношению к среднестатистической зарплате в Киеве. Покупатели голосуют кошельком и слабо покупают товар по неадекватному на текущий момент уровню цен
Ты можешь сколько уходно трепать языком что цены занижены, но у твоей аркады продажи на уровне плинтуса и только наличие пока пирамиды продаж помогает аркада пока не рухнуть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:30

  BIGor написав:А тоже саме можете написать, только с рассчетами? А то слабо вериться в такое чудо. :mrgreen:

6000 грн = 230 дол.
230*12*4 года = 11 000 дол. Проценты по депо не берем в рассчет.
За 11 тыс. уе вполне можно взять малеькую квартирку в радиусе часа езды от Киева. За 20-22 тыс. уе можно взять в ближайшем пригороде или на окраине типа Борщаги (20 минут до метро).
Дальше считать? Такое впечатление, что у вас калькулятора нет и на OLX блокировка доступа.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Занижены потому что вы так хотите, или может приведете хоть какие-то фундаментальные факторы?

Приводил. Много раз. Только я бы это назвал не "фундаментальными фактами", а индикаторами.
Если сравнивать Киев с Лондоном, сразу видно, где цены завышены, а где занижены относительно доходов населения.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 22:55

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:А тоже саме можете написать, только с рассчетами? А то слабо вериться в такое чудо. :mrgreen:

6000 грн = 230 дол.
230*12*4 года = 11 000 дол.

Ага. Вы ещё нафантазируйте, что с 10 тыс в накопления 8000 идёт.
Ваши расчёты притянуты за уши фантазёр.
Как могут пойти в нокопления с овер 10 тыс. грн 6000 грн, если человек живёт в аренде? Учите матчасть https://www.minprom.ua/news/244857.html
"Украина входит в ТОП-10 стран, граждане которых больше всех тратят на продукты. Если сложить затраты на питание, сигареты и алкоголь, то наша страна входит в ТОП-5 стран мира с самыми высокими затратами. Украинцы, по данным США, потратили в 2016 году 38% от всех доходов на продукты и 8,1% – на алкоголь и сигареты. То есть общие расходы на эти две группы составили 46,1%", – написал эксперт.

То бишь 4000 грн у чела идут на еду. Пусть 3000 аренда комнаты. Плюс одется. Ваш "выдуманый человек" конечно же не болеет и на лекарства не тратит. По девочкам не ходит. Откуда вы наковыряли 6000 грн сбережений в месяц с овер чуть больше 10000 грн? МатематеГ? :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 23:14

https://100realty.ua/news/v-mae-kapital ... osli-na-21
Самыми бюджетными объектами, проданными в мае, стали: 1-комнатная «гостинка» площадью 22 кв.м, на ул. Ромена Ролана (Святошинский р-н), которую приобрели за 18 тыс. долл. и 1-комнатная квартира по ул. Преображенской (Соломенский р-н), площадью 32 кв.м, которая была продана за 22 тыс. долл.

Дешевеет, однако
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 23:27

ВР "посадила в лужу" оператора учётки "первый" https://100realty.ua/news/parlament-otl ... kona-o-zku
Парламент отложил вступление в действие Закона «О ЖКУ»

Апокалипсис которым оператор учётки первый пугал жильцов советского жилфонда Киева откладывается.
А покупатели и дальше будут покупать объекты в жилом фонде совестских времён из-за их низкой цены относительно неадекватных цен продаж у шаромыг на первичке Киева.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 23:33

  zahar_ написав:То бишь 4000 грн у чела идут на еду. Пусть 3000 аренда комнаты. Плюс одется. Ваш "выдуманый человек" конечно же не болеет и на лекарства не тратит. По девочкам не ходит. Откуда вы наковыряли 6000 грн сбережений в месяц с овер чуть больше 10000 грн? МатематеГ? :mrgreen:

А вы не подумали, что люди часто живут парами?
И да, я считаю, что молодой человек практически не болеет. И на одежду много тратить не обязательно.
Gastarbaiter
 
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