Додано: Пон 11 чер, 2018 00:00

zahar_ написав: Gastarbaiter написав: zahar_ написав: То бишь 4000 грн у чела идут на еду. Пусть 3000 аренда комнаты. Плюс одется. Ваш "выдуманый человек" конечно же не болеет и на лекарства не тратит. По девочкам не ходит. Откуда вы наковыряли 6000 грн сбережений в месяц с овер чуть больше 10000 грн? МатематеГ? То бишь 4000 грн у чела идут на еду. Пусть 3000 аренда комнаты. Плюс одется. Ваш "выдуманый человек" конечно же не болеет и на лекарства не тратит. По девочкам не ходит. Откуда вы наковыряли 6000 грн сбережений в месяц с овер чуть больше 10000 грн? МатематеГ?

А вы не подумали, что люди часто живут парами?

И да, я считаю, что молодой человек практически не болеет. И на одежду много тратить не обязательно. А вы не подумали, что люди часто живут парами?И да, я считаю, что молодой человек практически не болеет. И на одежду много тратить не обязательно.

"Карту купи лапоть" "С"

В примере изначально шла речь о возможности накопить на квартиру ОДНОМУ человеку.

А вы зачем-то пару тулите передёргивающий вы наш. "Карту купи лапоть" "С"В примере изначально шла речь о возможности накопить на квартиру ОДНОМУ человеку.А вы зачем-то пару тулите передёргивающий вы наш.

Оба обсуждаете какого-то сферического коня в вакууме. Даже если это два человека и они каждый зарабатывают по 10к грн, обзавестись жильём в Киеве можно только в теории, на практике это несбыточные мечты. Т.к. даже если скромно питаться, на 70% одеваться из секонда, и после работы с проездным квитком в зубах сразу ехать домой - в таком режиме придётся провести 5-6 лет, потом 2-3 года ждать пока построится и в это время собирать на ремонт - нах так жить?! И это я ещё не рассматриваю вариант, что где-то эти годы надо жить, допустим живут у родителей. Реально о чём-то можно думать при доходе в 2.5 раза выше и желательно ещё чтобы хоть какая-то спадщина была в областном/районом центре или родственники которые могут выделить(желательно безвозмездную) мат помощь в размере хотя бы 10к.