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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 чер, 2018 00:16
zahar_ написав:
"Карту купи лапоть" "С"
В примере изначально шла речь о возможности накопить на квартиру ОДНОМУ человеку.
А вы зачем-то пару тулите передёргивающий вы наш.
Ну тогда спрошу вас, как иксперда: какую стоимость бюджетного жилья вы считаете адекватной для сегодняшнего Киева? И что для вас "бюджетное жилье"?
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