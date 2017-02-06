Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Самыми бюджетными объектами, проданными в мае, стали: 1-комнатная «гостинка» площадью 22 кв.м, на ул. Ромена Ролана (Святошинский р-н), которую приобрели за 18 тыс. долл. и 1-комнатная квартира по ул. Преображенской (Соломенский р-н), площадью 32 кв.м, которая была продана за 22 тыс. долл.
Дешевеет, однако
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Парламент отложил вступление в действие Закона «О ЖКУ»
Апокалипсис которым оператор учётки первый пугал жильцов советского жилфонда Киева откладывается. А покупатели и дальше будут покупать объекты в жилом фонде совестских времён из-за их низкой цены относительно неадекватных цен продаж у шаромыг на первичке Киева.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:То бишь 4000 грн у чела идут на еду. Пусть 3000 аренда комнаты. Плюс одется. Ваш "выдуманый человек" конечно же не болеет и на лекарства не тратит. По девочкам не ходит. Откуда вы наковыряли 6000 грн сбережений в месяц с овер чуть больше 10000 грн? МатематеГ?
А вы не подумали, что люди часто живут парами? И да, я считаю, что молодой человек практически не болеет. И на одежду много тратить не обязательно. Да и вообще, в Киеве не скажешь, что у людей денег нет. Полно не самых дешевых авто на дорогах, кафе/рестораны забиты, у каждого второго айфон или модный самсунг. Так что деньги есть. Вопрос только в приоритетах.
zahar_ написав:То бишь 4000 грн у чела идут на еду. Пусть 3000 аренда комнаты. Плюс одется. Ваш "выдуманый человек" конечно же не болеет и на лекарства не тратит. По девочкам не ходит. Откуда вы наковыряли 6000 грн сбережений в месяц с овер чуть больше 10000 грн? МатематеГ?
А вы не подумали, что люди часто живут парами? И да, я считаю, что молодой человек практически не болеет. И на одежду много тратить не обязательно.
"Карту купи лапоть" "С" В примере изначально шла речь о возможности накопить на квартиру ОДНОМУ человеку. А вы зачем-то пару тулите передёргивающий вы наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:То бишь 4000 грн у чела идут на еду. Пусть 3000 аренда комнаты. Плюс одется. Ваш "выдуманый человек" конечно же не болеет и на лекарства не тратит. По девочкам не ходит. Откуда вы наковыряли 6000 грн сбережений в месяц с овер чуть больше 10000 грн? МатематеГ?
А вы не подумали, что люди часто живут парами? И да, я считаю, что молодой человек практически не болеет. И на одежду много тратить не обязательно.
"Карту купи лапоть" "С" В примере изначально шла речь о возможности накопить на квартиру ОДНОМУ человеку. А вы зачем-то пару тулите передёргивающий вы наш.
Оба обсуждаете какого-то сферического коня в вакууме. Даже если это два человека и они каждый зарабатывают по 10к грн, обзавестись жильём в Киеве можно только в теории, на практике это несбыточные мечты. Т.к. даже если скромно питаться, на 70% одеваться из секонда, и после работы с проездным квитком в зубах сразу ехать домой - в таком режиме придётся провести 5-6 лет, потом 2-3 года ждать пока построится и в это время собирать на ремонт - нах так жить?! И это я ещё не рассматриваю вариант, что где-то эти годы надо жить, допустим живут у родителей. Реально о чём-то можно думать при доходе в 2.5 раза выше и желательно ещё чтобы хоть какая-то спадщина была в областном/районом центре или родственники которые могут выделить(желательно безвозмездную) мат помощь в размере хотя бы 10к.
flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Кстати сдал сарайку на прошлой неделе. На 3 месяца по 6к(можно было 6.5, но меня арендатор устроил, черножопые с ближайшего рынка предлагали даже 7.). Потом договорился с арендатором либо сдам ему же но +500, либо буду сдавать другим, если ему будет уже не актуально. По ремонту писал что в 20к не вложился, т.к. затеялся с остеклением балкона. Для протокола общий бюджет 21.4к +/- 200 баксов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.