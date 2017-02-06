Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:То бишь 4000 грн у чела идут на еду. Пусть 3000 аренда комнаты. Плюс одется. Ваш "выдуманый человек" конечно же не болеет и на лекарства не тратит. По девочкам не ходит. Откуда вы наковыряли 6000 грн сбережений в месяц с овер чуть больше 10000 грн? МатематеГ?
А вы не подумали, что люди часто живут парами? И да, я считаю, что молодой человек практически не болеет. И на одежду много тратить не обязательно.
"Карту купи лапоть" "С" В примере изначально шла речь о возможности накопить на квартиру ОДНОМУ человеку. А вы зачем-то пару тулите передёргивающий вы наш.
Оба обсуждаете какого-то сферического коня в вакууме. Даже если это два человека и они каждый зарабатывают по 10к грн, обзавестись жильём в Киеве можно только в теории, на практике это несбыточные мечты. Т.к. даже если скромно питаться, на 70% одеваться из секонда, и после работы с проездным квитком в зубах сразу ехать домой - в таком режиме придётся провести 5-6 лет, потом 2-3 года ждать пока построится и в это время собирать на ремонт - нах так жить?! И это я ещё не рассматриваю вариант, что где-то эти годы надо жить, допустим живут у родителей. Реально о чём-то можно думать при доходе в 2.5 раза выше и желательно ещё чтобы хоть какая-то спадщина была в областном/районом центре или родственники которые могут выделить(желательно безвозмездную) мат помощь в размере хотя бы 10к.
flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Кстати сдал сарайку на прошлой неделе. На 3 месяца по 6к(можно было 6.5, но меня арендатор устроил, черножопые с ближайшего рынка предлагали даже 7.). Потом договорился с арендатором либо сдам ему же но +500, либо буду сдавать другим, если ему будет уже не актуально. По ремонту писал что в 20к не вложился, т.к. затеялся с остеклением балкона. Для протокола общий бюджет 21.4к +/- 200 баксов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Только по официальным данным, в Украине примерно 400 тыс. семей живут на съемных квартирах. Есть ли у них шанс стать владельцами собственного жилья? По мнению экспертов, это почти невозможно: ипотека в Украине дороже, чем во многих странах Европы, а откладывать со средней зарплаты придется не один десяток лет. Возможные варианты приводит издание «Сегодня». Откладывать придется 15 лет
Давайте посчитаем. Средний киевлянин получает около 10 тыс. грн. в месяц. Допустим, он откладывает 30% зарплаты – 3 тыс. грн. Покупая на эти деньги каждый месяц 110 долларов, за год можно скопить 1320 долларов. Положив их на депозит в банке под 6% годовых, в следующем году наш столичный житель получит 1400 долларов, а продолжая откладывать треть зарплаты, приплюсует к этой сумме еще 1320 долларов – итого 2720 «зеленых». Такими темпами понадобится не менее пятнадцати лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, стоимость которой в среднем составляет 29-30 тыс. долларов.
"Украина входит в ТОП-10 стран, граждане которых больше всех тратят на продукты. Если сложить затраты на питание, сигареты и алкоголь, то наша страна входит в ТОП-5 стран мира с самыми высокими затратами. Украинцы, по данным США, потратили в 2016 году 38% от всех доходов на продукты и 8,1% – на алкоголь и сигареты. То есть общие расходы на эти две группы составили 46,1%", – написал эксперт.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:"Карту купи лапоть" "С" В примере изначально шла речь о возможности накопить на квартиру ОДНОМУ человеку. А вы зачем-то пару тулите передёргивающий вы наш.
Ну тогда спрошу вас, как иксперда: какую стоимость бюджетного жилья вы считаете адекватной для сегодняшнего Киева? И что для вас "бюджетное жилье"?
Вы все правильно расписали. Просто не все могут принять факт того, что сначала можно купить в пригороде/городе-спутнике за 12 000 у.е. Иметь свою недвижимость и уже потом, по возможности, переезжать непосредственно в Киев. Благо, цены радуют. А накопить реально начиная с ЗП в 12 тыс (иметь которую тоже реально). У многих есть родители и дедушки с бабушками, которые дав всего лишь по тысяче-полторы в мес, позволят удвоить ежемесячную сумму накоплений. 300000/6000(сам)=50 мес; 300000/12000 (не сам)=25 мес
airmax78 написав:Проехал сегодня из Одессы через Николаев до Херсона и через пару сел и обратно (искали черешню по-дешевле). Грустное зрелище я вам скажу. Вдвойне грустное из-за того, что в каждом микроскопическом населенном пункте на въезде/выезде вас встречает огромный баннер с Тимохой. В каждой долбаной Белозерке.
Актриса-колясочница(ВОНА) працюЕ!))) Кстати, как дороги понравились? Не жалко было подвеску разменивать на пару лишних гривен?