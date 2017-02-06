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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1303130413051306>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:06

zahar_
Скидка не "10%", а "до 10%". "Все детали в отделе продаж" - это больше не на скидку, а на загон оленины смахивает)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:22

  Viktor написав:
  Gastarbaiter написав:
  zahar_ написав:"Карту купи лапоть" "С"
В примере изначально шла речь о возможности накопить на квартиру ОДНОМУ человеку.
А вы зачем-то пару тулите передёргивающий вы наш. :evil:

Ну тогда спрошу вас, как иксперда: какую стоимость бюджетного жилья вы считаете адекватной для сегодняшнего Киева? И что для вас "бюджетное жилье"?


Вы все правильно расписали. Просто не все могут принять факт того, что сначала можно купить в пригороде/городе-спутнике за 12 000 у.е. Иметь свою недвижимость и уже потом, по возможности, переезжать непосредственно в Киев. Благо, цены радуют.
А накопить реально начиная с ЗП в 12 тыс (иметь которую тоже реально). У многих есть родители и дедушки с бабушками, которые дав всего лишь по тысяче-полторы в мес, позволят удвоить ежемесячную сумму накоплений. 300000/6000(сам)=50 мес; 300000/12000 (не сам)=25 мес



Навіщо купляти? Німеччина, на яку всі ...., 70% квартир (Чи скільки там) не у власності.
А у нас, Я у мамки під цицькою в хацапетовці жити не хочу, тому повинен на здачу від телефонів, Турції, машин і сирів па 400 за кіло, купити квартиру в столиці і з кімнатами не меншими ніж 15 квадратів. Просто жесть якась.
2 Всі. Зменшіть апетити. І життя не буде здаватися біллю!
Востаннє редагувалось Первый в Пон 11 чер, 2018 08:49, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Да и вообще, в Киеве не скажешь, что у людей денег нет. Полно не самых дешевых авто на дорогах, кафе/рестораны забиты, у каждого второго айфон или модный самсунг. Так что деньги есть. Вопрос только в приоритетах.

О-о-о-о, кто же это достал методичку Франта многолетней давности?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:26

  antey1969 написав:zahar_
Скидка не "10%", а "до 10%". "Все детали в отделе продаж" - это больше не на скидку, а на загон оленины смахивает)))

Спасибо antey1969 за ваше мнение.
Я тут отзавтракал. Собираюсь на важную встречу по трудоустройству. Беру с собой АДчёты рожовоокулярныка что 40% работающих в Киеве получают 15 тыс.грн в месяц и больше. Ежели будут предлагать 7-8 тыс. грн будут хлестать чиновничье лицо АДчётами рожевоокулярныка :mrgreen: и требовать не менее 15 тыс. гривен на руки.
До новых встреч в эфире. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:36

Люди из власти "палят" строителей. Точнее Лев палит. Наверное расслабился после свадьбы

Учитывая, что стоимость реконструкции составляет примерно $150-200 на квадратный метр против $500/кв.м. новой постройки чиновники и эксперты все чаще говорят уже не о сносе старого жилья, а о его модернизации.

Вице-премьер Геннадий Зубко ранее дал понять, что правительство склоняется к идее капитального ремонта, а не сноса старого жилья. Переделка одной хрущевки на сто квартир обойдется примерно в 3,5 млн грн. Всего в стране насчитывается около 20 тыс. хрущевок. Эту задачу облегчает тот факт, что большая часть такого жилья — типовые постройки, которые можно переделывать по одному проекту. Срок дальнейшей эксплуатации таких зданий может составить 100-200 лет.

https://kurs.com.ua/novost/69691-sudba-hrushevok-minregion-podgotovil-novii-plan/

Не удивлюсь, если флагманом реконструкции в Киеве станет КГС и Спецжитлофонд, у которых есть несколько переделанных домов в Киеве. КГС и сейчас запустил продажу одной будущей переделки.
При этом реконструированный дом на Гарматной уже несколько лет продаётся и 100+ метров за 75 000 долл ( примерно) никто не спешит брать.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:38

  Gastarbaiter написав:
  zahar_ написав:То бишь 4000 грн у чела идут на еду. Пусть 3000 аренда комнаты. Плюс одется. Ваш "выдуманый человек" конечно же не болеет и на лекарства не тратит. По девочкам не ходит. Откуда вы наковыряли 6000 грн сбережений в месяц с овер чуть больше 10000 грн? МатематеГ? :mrgreen:

А вы не подумали, что люди часто живут парами?
И да, я считаю, что молодой человек практически не болеет. И на одежду много тратить не обязательно.
Да и вообще, в Киеве не скажешь, что у людей денег нет. Полно не самых дешевых авто на дорогах, кафе/рестораны забиты, у каждого второго айфон или модный самсунг. Так что деньги есть. Вопрос только в приоритетах.

можна вжатися до оренди ліжкомісяця в пригороді, тоді вийде близько 4500 грн. витрат на житло і їжу та проїзний на електричку.
Виходить що 4 роки тре не обновляти одяг, взуття, забути про баб та сім"ю, не хворіти, відпустку проводити дома або на малій батьківщині. І завітний цоколь в іпенях іпенів твій через 4 роки.

Насправді це теаорія, а практика зовсім інша, що із 10К грн. щомісячного доходу даже на цоколь в іпенях іпенів не нашкребеш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:45

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  zahar_ написав:То бишь 4000 грн у чела идут на еду. Пусть 3000 аренда комнаты. Плюс одется. Ваш "выдуманый человек" конечно же не болеет и на лекарства не тратит. По девочкам не ходит. Откуда вы наковыряли 6000 грн сбережений в месяц с овер чуть больше 10000 грн? МатематеГ? :mrgreen:

А вы не подумали, что люди часто живут парами?
И да, я считаю, что молодой человек практически не болеет. И на одежду много тратить не обязательно.
Да и вообще, в Киеве не скажешь, что у людей денег нет. Полно не самых дешевых авто на дорогах, кафе/рестораны забиты, у каждого второго айфон или модный самсунг. Так что деньги есть. Вопрос только в приоритетах.

можна вжатися до оренди в ліжкомісяця в пригороді, тоді вийде близько 4500 грн. витрат на житло і їжу та проїзний на електричку.
Виходить що 4 роки тре не обновляти одяг, взуття, забути про баб та сім"ю, не хворіти, відпустку проводити дома або на малій батьківщині. І завітний цоколь в іпенях іпенів твій.


Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:53

  Viktor написав:
  flyman написав:можна вжатися до оренди в ліжкомісяця в пригороді, тоді вийде близько 4500 грн. витрат на житло і їжу та проїзний на електричку.
Виходить що 4 роки тре не обновляти одяг, взуття, забути про баб та сім"ю, не хворіти, відпустку проводити дома або на малій батьківщині. І завітний цоколь в іпенях іпенів твій.


Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

не буде ні за 5 років ні за 15.
А ще тре на ремонта мати лаве.

Або спадщина, а помощь родаків\друзів, або іпотека.

Два приклади із життя:
1. мужику, коли йому вже було під 40 баття дав 13куе, якраз вистачило на цоколь в Ірпені на рівні "воздух котлована" у 2009
2. знайома Мальвіна, із докризовою з.п. 1куе, зараз коли їй майже 40, нарешті спромоглася "проінвестувати" в новобудову, і то в розсрочку.

А ще є приклад Долярчика...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:54

  Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

Видимо, так и хотят. Чтобы каждый грузчик через 2 года работы смог взять 60 квадратов новостроя бизнесс-класа недалеко от центра. Попутно купив себе 2 айфона (один был сразу потерян по пьяни), добираясь на работу/с работы на такси и свозив свою барышню в Затоку.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:57

  Gastarbaiter написав:
  Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

Видимо, так и хотят. Чтобы каждый грузчик через 2 года работы смог взять 60 квадратов новостроя бизнесс-класа недалеко от центра. Попутно купив себе 2 айфона (один был сразу потерян по пьяни), добираясь на работу/с работы на такси и свозив свою барышню в Затоку.

кожний врозєточнік, кожна прибиральниця, кожний водій Убєра, кожний баріста ... і взагалі, кожен хто согласєн "работать большє" із розовоочкового бункера Фейслеса.

От мені цікаво, 20...30 поверхові термітники, це житло для кого, яка ЦА?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 11 чер, 2018 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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