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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1303130413051306

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:58

  Viktor написав:
  flyman написав:можна вжатися до оренди в ліжкомісяця в пригороді, тоді вийде близько 4500 грн. витрат на житло і їжу та проїзний на електричку.
Виходить що 4 роки тре не обновляти одяг, взуття, забути про баб та сім"ю, не хворіти, відпустку проводити дома або на малій батьківщині. І завітний цоколь в іпенях іпенів твій.


Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.


есть вариант вообще минимально дешевый, флаю на заметку - понижаешь температуру тепла на 3-4 градуса, медсестричка за 200 грн вводит анестетики через капалку, вуаяля - искусственная кома, профит нереальный - платить не надо вообще ни за что! систему подачи глюкозы можно купить на алиэкспрессе недорого. опечатываешь свой склеп - и начинаешь реально экономить!
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:01

  airmax78 написав:Проехал сегодня из Одессы через Николаев до Херсона и через пару сел и обратно (искали черешню по-дешевле). Грустное зрелище я вам скажу. Вдвойне грустное из-за того, что в каждом микроскопическом населенном пункте на въезде/выезде вас встречает огромный баннер с Тимохой. В каждой долбаной Белозерке.


Почему грустное зрелище, вы ж расскажите. Упадок села, хаты через одну заколочены/развалены, дороги плохие ?
Баннеры с воной - это ваши личное восприятие политситуации, кому-то грустнее могло бы стать от любого другого биглица.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:02

  trololo написав:
  Viktor написав:
  flyman написав:можна вжатися до оренди в ліжкомісяця в пригороді, тоді вийде близько 4500 грн. витрат на житло і їжу та проїзний на електричку.
Виходить що 4 роки тре не обновляти одяг, взуття, забути про баб та сім"ю, не хворіти, відпустку проводити дома або на малій батьківщині. І завітний цоколь в іпенях іпенів твій.


Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.


есть вариант вообще минимально дешевый, флаю на заметку - понижаешь температуру тепла на 3-4 градуса, медсестричка за 200 грн вводит анестетики через капалку, вуаяля - искусственная кома, профит нереальный - платить не надо вообще ни за что! систему подачи глюкозы можно купить на алиэкспрессе недорого. опечатываешь свой склеп - и начинаешь реально экономить!

а к же тогда "работать больше"?
шото трололо уже переборщив із трололо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:07

  flyman написав:а к же тогда "работать больше"?
шото трололо уже переборщив із трололо


так вроде капаэ с майнинга и фотостинга, плюс депо
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:08

  Gastarbaiter написав:
  Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

Видимо, так и хотят. Чтобы каждый грузчик через 2 года работы смог взять 60 квадратов новостроя бизнесс-класа недалеко от центра. Попутно купив себе 2 айфона (один был сразу потерян по пьяни), добираясь на работу/с работы на такси и свозив свою барышню в Затоку.


Они не понимают, что для того чтобы получить что-то нужно пожертвовать чем-то. Тем же отпуском, дорогими шмотками/техникой. Все и сразу - так не бывает...
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:11

  flashgingo написав:Кстати сдал сарайку на прошлой неделе. На 3 месяца по 6к(можно было 6.5, но меня арендатор устроил, черножопые с ближайшего рынка предлагали даже 7.).


Те кто предлагали 7 планировали заселяться не в единичном количестве ?
А что с бытовой техникой, вообще без нее сдали ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:15

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Проехал сегодня из Одессы через Николаев до Херсона и через пару сел и обратно (искали черешню по-дешевле). Грустное зрелище я вам скажу. Вдвойне грустное из-за того, что в каждом микроскопическом населенном пункте на въезде/выезде вас встречает огромный баннер с Тимохой. В каждой долбаной Белозерке.


Почему грустное зрелище, вы ж расскажите. Упадок села, хаты через одну заколочены/развалены, дороги плохие ?
Баннеры с воной - это ваши личное восприятие политситуации, кому-то грустнее могло бы стать от любого другого биглица.

Потому шо тетка, у которой в декларации один голый Василий, стартует свою избирательную кампанию за год до выборов с того, что заполняет не только все доступное медиапространство, но и добирается до самых глухих уголков. И, как я понимаю, в стране есть куча народу, который вообще об этом не задумывается и собирается снова за нее голосовать.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:24

  Viktor написав:
  Gastarbaiter написав:
  Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

Видимо, так и хотят. Чтобы каждый грузчик через 2 года работы смог взять 60 квадратов новостроя бизнесс-класа недалеко от центра. Попутно купив себе 2 айфона (один был сразу потерян по пьяни), добираясь на работу/с работы на такси и свозив свою барышню в Затоку.


Они не понимают, что для того чтобы получить что-то нужно пожертвовать чем-то. Тем же отпуском, дорогими шмотками/техникой. Все и сразу - так не бывает...


Шо? Відмовитися від іпона, раді того щоб нагодувати кононенко з непопом? Чи віддати кровні алкашу який пропиває незаслужену спадщину?
Apple, твої гроші Я не віддам непопу і шлаководам! (Хіба трошечки самсунгу:-))

Всі хочуть у власність житло. Це помилка. Оренда - цивілізований шлях вирішення проблеми.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Потому шо тетка, у которой в декларации один голый Василий, стартует свою избирательную кампанию за год до выборов с того, что заполняет не только все доступное медиапространство,

Макс, Вы получили аванс от ПАПиной конторы?
Стартанули с декабря 2017, многие.
Например, Владимир Г. строит дороги по всей Украине и трещит об этом при каждом удобном случае. Еще он строит из себя строгого дядю при увольнении министра финансов, прямо как Виктор Я. Новая фишка от Владимира Г.-компенсация расходов на няню. Хотя было проще повысить размер выплаты при родах, которе, кстати, Вона ввела в действие.
Виталий К. отжимает у Рината А. Активы, без одновременного перевода долга перед кредиторами. Заботится о отоплении? Не думаю, отжимают бабло у конкурента...и т.д. и т.п.
Странно, что на постройке и кредитовании жилья никто не пиарится... как папередники
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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