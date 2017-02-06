Додано: Пон 11 чер, 2018 09:57

kingkongovets написав: сержик, тут очень хорошо ваш диагноз описан

Психолог Наталья Холоденко: сержик, тут очень хорошо ваш диагноз описанПсихолог Наталья Холоденко:

Также мы плохие управленцы – это тоже исторический факт. И во времена Богдана Хмельницкого, и во времена Михаила Грушевского вроде бы и хорошие войска у нас были, но мы не захватчики, а интеллигенты.



Тот же немец выбросит мусор в урну не потому, что на него смотрят, а потому, что он уже в десятом поколении к этому приучен

невероятное количество студентов на сегодняшний день учится в ближней Европе. Эти дети там живут, начинают по-другому мыслить.... Они будут приезжать сюда к родителям, что-то доносить им по скайпу в каждом разговоре,



Мне, как журналисту, порой кажется...



Она же психолог, а не историк. и сама свой диагноз выложила на обозрениеА о том, как казаки занимались набегами на турков, как помогали России в войнах с турками и поляками дама не знаетеще читаемПотому что немца чпокнет полиция, которая или сама увидит или получит информацию от бдительного соседа-стукачка.но фиг они сюда вернутся. Потому что там лучше?Это в точку. Журналистам очень часто кажетсяВчера смотрел сюжет на ТВ, в котором говорится, что в 2017 или 2016 г. Минздрав не использовал 20 млн грн, выделенных ему на закупку лекарств для онкобольных и "". Вот за такие слова надо реально наказывать журналиста, чтоб панику не нагонял. Не принципиальны они в выборе слов.