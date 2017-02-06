Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Потому шо тетка, у которой в декларации один голый Василий, стартует свою избирательную кампанию за год до выборов с того, что заполняет не только все доступное медиапространство,
Макс, Вы получили аванс от ПАПиной конторы? Стартанули с декабря 2017, многие. Например, Владимир Г. строит дороги по всей Украине и трещит об этом при каждом удобном случае. Еще он строит из себя строгого дядю при увольнении министра финансов, прямо как Виктор Я. Новая фишка от Владимира Г.-компенсация расходов на няню. Хотя было проще повысить размер выплаты при родах, которе, кстати, Вона ввела в действие. Виталий К. отжимает у Рината А. Активы, без одновременного перевода долга перед кредиторами. Заботится о отоплении? Не думаю, отжимают бабло у конкурента...и т.д. и т.п. Странно, что на постройке и кредитовании жилья никто не пиарится... как папередники
сержик, тут очень хорошо ваш диагноз описан ну не только ваш, просто вы один из ярчайших примеров:
Психолог Наталья Холоденко: Обесценивание - это национальная проблема украинцев. Люди не понимают, что похвалить - это не плохо
А Сержик реально жертва юлькиной пропаганди. Кличко якраз і не хоче забирати лише кредиторку, а дебіторку залишити ахметову. І борсається як може. Наприклад на минулому тижні це вже обговорювали в комітеті. Необхідно внести зміни в закон і вилучити вказану норму, яка додана за часів віктора 2 - зобов'язані передати лише кредиторку. А про дебіторську ні слова. Закон про теплопостачання.
Зи. Був на віфліємській. Такий асфальт прекрасний закатали, розвязку збудували, смуги намалювали. Навіть теплі хрущики наче кращими стали. А Захару все не так:-)
Востаннє редагувалось Первый в Пон 11 чер, 2018 10:03, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:сержик, тут очень хорошо ваш диагноз описан Психолог Наталья Холоденко:
Она же психолог, а не историк. и сама свой диагноз выложила на обозрение
Также мы плохие управленцы – это тоже исторический факт. И во времена Богдана Хмельницкого, и во времена Михаила Грушевского вроде бы и хорошие войска у нас были, но мы не захватчики, а интеллигенты.
А о том, как казаки занимались набегами на турков, как помогали России в войнах с турками и поляками дама не знает
еще читаем
Тот же немец выбросит мусор в урну не потому, что на него смотрят, а потому, что он уже в десятом поколении к этому приучен
Потому что немца чпокнет полиция, которая или сама увидит или получит информацию от бдительного соседа-стукачка.
невероятное количество студентов на сегодняшний день учится в ближней Европе. Эти дети там живут, начинают по-другому мыслить.... Они будут приезжать сюда к родителям, что-то доносить им по скайпу в каждом разговоре,
но фиг они сюда вернутся. Потому что там лучше?
Мне, как журналисту, порой кажется...
Это в точку. Журналистам очень часто кажется Вчера смотрел сюжет на ТВ, в котором говорится, что в 2017 или 2016 г. Минздрав не использовал 20 млн грн, выделенных ему на закупку лекарств для онкобольных и "эти деньги просто сгорели на счетах". Вот за такие слова надо реально наказывать журналиста, чтоб панику не нагонял. Не принципиальны они в выборе слов.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Кличко якраз і не хоче забирати лише кредиторку, а дебіторку залишити ахметову. І борсається як може. Наприклад на минулому тижні це вже обговорювали в комітеті. Необхідно внести зміни в закон...
Вы , оказывается, большой специалист в вопросе Нормами Гражданского кодекса комитетчики не пробовали пользоваться? Есть же всякие процедуры реорганизации предприятия. Или только закон вопреки ГК и политическая воля? Кличко вроде как уже переписал на новое предприятие две ТЭЦ? Это актив.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Viktor не бл*, нужно 37 лет жрать "мивина" шобы купить конуру в радиоактивной зоне, с ахренеть каким уровнем преступности и не меньшим уровнем заболеваний (тубик, сифон, СПИД), при этом получая 158$ на руки и 196$ приплатив при єтом за ком.услуги? Кому вы парите єти сказки? Народ те кто при памяти, массово валит, не не так - массово уеб**т с неньки! Кому ........ Ладно дальше лирика! адекват цена 78$-98$ за метр в КУЕВе. Все остальное лирика и "хотелки". P.S. не думаю шо сказал шото новое.! Всем здоровья.
Один черешню собирает,другой асфальтом восхищается(на всех основных трассах между облцентрами ямы в 30 см глубиной и шириной до размера полосы и НИКТО их не собирается заделывать даже летом,такого не было с конца 90-х),зато ЮВТ их бесит,а меня бесят вы и Пап,который украл и уничтожил последний шанс Украине стать на ноги,мы "потужный" огород с трёмя недалёкими царьками и думаю недвижка осенью как обычно похудеет на 10% минимум,а вы будете бегать и трещать,как всё хорошо и ничего страшного уплатить за воду из крана как из термального источника на курорте,за тепло,как по зелёному тарифу от Папы Римского,за вывоз мусора как будто он собран вручную в ночных рубашках девственницами из султанского гарема!
flyman написав:можна вжатися до оренди в ліжкомісяця в пригороді, тоді вийде близько 4500 грн. витрат на житло і їжу та проїзний на електричку. Виходить що 4 роки тре не обновляти одяг, взуття, забути про баб та сім"ю, не хворіти, відпустку проводити дома або на малій батьківщині. І завітний цоколь в іпенях іпенів твій.
Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.
не буде ні за 5 років ні за 15. А ще тре на ремонта мати лаве.
Або спадщина, а помощь родаків\друзів, або іпотека.
Два приклади із життя: 1. мужику, коли йому вже було під 40 баття дав 13куе, якраз вистачило на цоколь в Ірпені на рівні "воздух котлована" у 2009 2. знайома Мальвіна, із докризовою з.п. 1куе, зараз коли їй майже 40, нарешті спромоглася "проінвестувати" в новобудову, і то в розсрочку.
А ще є приклад Долярчика...
Приклад Долярчика полягає в тому, що він за 7р. купив котлова + ще 2р. поки здадуть і зробить ремонт - разом = 9р.
Але це в нього вийшло так, бо він живе в тещі і не тратить на орендовану квартиру, а так би скільки йому років треба було ще давитись тещиними млинцями)) - ще +10-15р.?
Хоч він, правда і не взяв в іпенях іпенів
То ж, маємо, майже, яскравий приклад середньостатестичної сім'ї
pitersanfan написав:Viktor не бл*, нужно 37 лет жрать "мивина" шобы купить конуру в радиоактивной зоне, с ахренеть каким уровнем преступности и не меньшим уровнем заболеваний (тубик, сифон, СПИД), при этом получая 158$ на руки и 196$ приплатив при єтом за ком.услуги? Кому вы парите єти сказки? Народ те кто при памяти, массово валит, не не так - массово уеб**т с неньки! Кому ........ Ладно дальше лирика! адекват цена 78$-98$ за метр в КУЕВе. Все остальное лирика и "хотелки". P.S. не думаю шо сказал шото новое.! Всем здоровья.
З ціною згоден. Залишилося вмовити захара і флая погодитися із цією ціною. Па 98 дол за треху на тампере розразуюсь протягом години.
Первый написав:А Сержик реально жертва юлькиной пропаганди.
я могу и за Владимира быть
– Хочу письмо отправить премьер-министру Гройсману. ..... В ящике его письмо нашла. В нем рассказывает, сколько для пенсионеров сделать собирается. Хороший человек, почему не поблагодарить, – говорить Надія Іванівна.
Читаю лист: "Хочу поблагодарить Вас за заботу. Жду, когда реформы заработают. А то из мяса на свою пенсию только ж*** от курицы и могу купить. Не самая вкусная, знаете ли, штука. Вся надежда на Вас, дорогой Владимир Борисович".