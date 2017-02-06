- Если бы была моя воля, я бы уменьшил количество строек в Киеве раза в три.



– И своих в том числе?

- Конечно. Мы убиваем рынок. Грубо говоря, мы создаем большое количество проектов.



– Падает цена?

- Она пока не падает. Ей уже некуда. Мы достигли дна, когда рентабельность от себестоимости – плюс-минус 10-12%.



– Правильно я понимаю, сейчас твоя рентабельность составляет 10-12%?

- Да. Это если все будет хорошо и я дострою.



– Как ты борешься с костами, как это контролируешь? Как ты их пересчитываешь? На метр либо на проект? Будешь ли ты падать, если это нужно для скорости, ниже себестоимости?

- Очень сложный вопрос. Я по стилю управления отличаюсь от Юрия Косюка. Он настоящий бизнесмен, цель которого – заработать деньги. Супер. Это цель 90% бизнесменов. Я, когда вижу себестоимость и понимаю, что от продажной цены мы почти не отличаемся, начинаю вызывать всех и ругаться. Мне приходят и говорят: хорошо, если ты хочешь это, ты готов на вот это? Говорю, что не готов.

– Это на что?

- Например, поменять один вид материала на другой. На более худший.



– Ты не идешь на снижение себестоимости?

- Я говорю: не готов. Готов вместо пятиметровых деревьев посадить двухметровые? Посеять траву, которая взойдет через три года? Говорю, что не готов. Вот это не готов, продолжается, продолжается. А потом они спрашивают: так что же ты от нас хочешь? Говорю: все свободны.



– И как ты выходишь из ситуации?

- У меня меньше маржа.