Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
холоп з Рівного написав:Ну ви всі й теоретики! Так у всіх зразу є такі щедрі родичі))
Давайте, краще розглянемо середньостатестичну молоду сім'ю(з трьох осіб) , яка переїхала в Київ на кращі зарплати.
За скільки часу, їм реально наскладати на свою двох-кімнатну?
Скільки зараз середньостатестична пара може в місяць отримувати?
20-25тис.грн? А скільки з цих грошей піде на їжу-одяг-орендне житло-дитину?
То скільки зможе така сім'я відкладати в місяць, якщо родичів - немає, або родичі - тупо алкаші?))
Якщо вже хочете порахувати правильно - то треба йти від зворотнього - вартість квартири ( сума - наприклад 30000 уо ) - кількість років - наприклад 5 - вийде сухий залишок - 500 баксів в місяць відкладати .... Далі рахуйте ... Є приклади дуже різні - Флай - конкретний антиприклад , а такий самий програміст щойноодружений - впирався всім , чим міг , ощадив , і за кілька років наскирдував , купив - і більше на форуми профільні не заходив ...
- Если бы была моя воля, я бы уменьшил количество строек в Киеве раза в три.
– И своих в том числе? - Конечно. Мы убиваем рынок. Грубо говоря, мы создаем большое количество проектов.
– Падает цена? - Она пока не падает. Ей уже некуда. Мы достигли дна, когда рентабельность от себестоимости – плюс-минус 10-12%.
– Правильно я понимаю, сейчас твоя рентабельность составляет 10-12%? - Да. Это если все будет хорошо и я дострою.
– Как ты борешься с костами, как это контролируешь? Как ты их пересчитываешь? На метр либо на проект? Будешь ли ты падать, если это нужно для скорости, ниже себестоимости? - Очень сложный вопрос. Я по стилю управления отличаюсь от Юрия Косюка. Он настоящий бизнесмен, цель которого – заработать деньги. Супер. Это цель 90% бизнесменов. Я, когда вижу себестоимость и понимаю, что от продажной цены мы почти не отличаемся, начинаю вызывать всех и ругаться. Мне приходят и говорят: хорошо, если ты хочешь это, ты готов на вот это? Говорю, что не готов. – Это на что? - Например, поменять один вид материала на другой. На более худший.
– Ты не идешь на снижение себестоимости? - Я говорю: не готов. Готов вместо пятиметровых деревьев посадить двухметровые? Посеять траву, которая взойдет через три года? Говорю, что не готов. Вот это не готов, продолжается, продолжается. А потом они спрашивают: так что же ты от нас хочешь? Говорю: все свободны.
– И как ты выходишь из ситуации? - У меня меньше маржа.