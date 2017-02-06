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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1306130713081309>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  холоп з Рівного написав:Ну ви всі й теоретики!
Так у всіх зразу є такі щедрі родичі))

Давайте, краще розглянемо середньостатестичну молоду сім'ю(з трьох осіб) , яка переїхала в Київ на кращі зарплати.

За скільки часу, їм реально наскладати на свою двох-кімнатну?

Зависит от силы желания. Можно и в 5 лет уложиться. Или еще раньше, если собрать половину и взять остаток в кредит.
А можно 20 лет жить в арендованном жилье и не париться.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:51

  холоп з Рівного написав:Ну ви всі й теоретики!
Так у всіх зразу є такі щедрі родичі))

Давайте, краще розглянемо середньостатестичну молоду сім'ю(з трьох осіб) , яка переїхала в Київ на кращі зарплати.

За скільки часу, їм реально наскладати на свою двох-кімнатну?

Скільки зараз середньостатестична пара може в місяць отримувати?

20-25тис.грн?
А скільки з цих грошей піде на їжу-одяг-орендне житло-дитину?

То скільки зможе така сім'я відкладати в місяць, якщо родичів - немає, або родичі - тупо алкаші?))

Якщо вже хочете порахувати правильно - то треба йти від зворотнього - вартість квартири ( сума - наприклад 30000 уо ) - кількість років - наприклад 5 - вийде сухий залишок - 500 баксів в місяць відкладати .... Далі рахуйте ... Є приклади дуже різні - Флай - конкретний антиприклад , а такий самий програміст щойноодружений - впирався всім , чим міг , ощадив , і за кілька років наскирдував , купив - і більше на форуми профільні не заходив ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:13

Puente
якщо вже рахувати то треба йти від:
- рівня медицини
- рівня соц.захисту
-рівня освіти
P.S.гавна накупили и считают тут!
pitersanfan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:30

Интервью с Никоновым
http://project.liga.net/projects/nikonov/
- Если бы была моя воля, я бы уменьшил количество строек в Киеве раза в три.

– И своих в том числе?
- Конечно. Мы убиваем рынок. Грубо говоря, мы создаем большое количество проектов.

– Падает цена?
- Она пока не падает. Ей уже некуда. Мы достигли дна, когда рентабельность от себестоимости – плюс-минус 10-12%.

– Правильно я понимаю, сейчас твоя рентабельность составляет 10-12%?
- Да. Это если все будет хорошо и я дострою.

– Как ты борешься с костами, как это контролируешь? Как ты их пересчитываешь? На метр либо на проект? Будешь ли ты падать, если это нужно для скорости, ниже себестоимости?
- Очень сложный вопрос. Я по стилю управления отличаюсь от Юрия Косюка. Он настоящий бизнесмен, цель которого – заработать деньги. Супер. Это цель 90% бизнесменов. Я, когда вижу себестоимость и понимаю, что от продажной цены мы почти не отличаемся, начинаю вызывать всех и ругаться. Мне приходят и говорят: хорошо, если ты хочешь это, ты готов на вот это? Говорю, что не готов.
– Это на что?
- Например, поменять один вид материала на другой. На более худший.

– Ты не идешь на снижение себестоимости?
- Я говорю: не готов. Готов вместо пятиметровых деревьев посадить двухметровые? Посеять траву, которая взойдет через три года? Говорю, что не готов. Вот это не готов, продолжается, продолжается. А потом они спрашивают: так что же ты от нас хочешь? Говорю: все свободны.

– И как ты выходишь из ситуации?
- У меня меньше маржа.

а потом надо глянуть сюда и вспомнить какая маржа и когда была при постройке первой очереди Комфорт тауна
https://youtu.be/9B7UZ6blqQY?t=247
https://youtu.be/E-2UtEne6h4?t=325
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:46

Упсссс

С 1 августа коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго планирует взять в управление теплоэлектростанции Киева, которые подают в город горячую воду и отопление.
Речь идет о ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
Для этого предприятие подало пакет документов в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Для КП "Киевтеплоэнерго" предлагают установить тариф, по которому электроэнергия будет продаваться госпредприятию Энергорынок.

Планируется, что для населения будет установлен тариф на производство тепла и горячей воды – 784,58 грн за 1 Гкал (сейчас тариф на 320,38 гривен/Гкал больше).

https://focus.ua/money/399544/
Хотят уменьшить тариф????
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pitersanfan написав:Puente
якщо вже рахувати то треба йти від:
- рівня медицини
- рівня соц.захисту
-рівня освіти
P.S.гавна накупили и считают тут!


предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам?
готовы к ипотеке на 30 лет?

зы: по поводу «пересичных» и их доходов:
достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу
досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира
10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй
и да - бабло достается потом и кровью, его надо зарабатывать, а не «получать», надо напрягаться и выходить из зоны комфорта, увы
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 11 чер, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:40

  kingkongovets написав:
pitersanfan написав:Puente
якщо вже рахувати то треба йти від:
- рівня медицини
- рівня соц.захисту
-рівня освіти
P.S.гавна накупили и считают тут!


предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам?
готовы к ипотеке на 30 лет?

А Я не проти. На олх відправив пару пропозицій про купівлю квартири в Києві за економічно обгрунтованою ціною в 98 дол за квадрат. Чекаю на відповідь.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Висновок:
На звичайній роботі з середньостатестичною зарплатою, середньостатестична сім'я з трьох осіб буде відкладати на нормальну(не в іпенях) двуху, до...... пенсії?))

А як пахати, як папа Карло, економити на всьому: їжі, одягу, відпустках, то нах потрібно таке життя раба?!

В ідеалі було б так, щоб, як тільки в сім'ї появляється дитина і та сім'я не має свого житла, то держава б мала надати середньостатестичне(середнього рівня) житло в кредит на 20-30років, під такі відсотки, щоб вони склали 30-40% доходу середньостатестичної сім'ї.

Наприклад, дохід середньостатестичної сім'ї = 20тис.грн/міс. - то знімати з них 7-9тис/міс в рахунок сплати кредиту на надане їм житло.

Якщо, наприклад, стрибнули зарплати вгору, то, все одно, залишається 30-40% від поточного доходу сім'ї.

А можна, взагалі, стимулювати народжуваність нашої країни: наприклад, якщо появляється друга дитина - то сплачується 25-30%, якщо третя і більше - 20%

Красоооооотаааааа))
холоп з Рівного
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

Та ви брешете. У мене зара схожа платня, кожного місяця виходжу в мінус по заощадженням. Хоча веду середній спосіб життя (червоні цінники АТБ, секонд ітд).
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:16

  холоп з Рівного написав:Висновок:
На звичайній роботі з середньостатестичною зарплатою, середньостатестична сім'я з трьох осіб буде відкладати на нормальну(не в іпенях) двуху, до...... пенсії?))

А як пахати, як папа Карло, економити на всьому: їжі, одягу, відпустках, то нах потрібно таке життя раба?!

В ідеалі було б так, щоб, як тільки в сім'ї появляється дитина і та сім'я не має свого житла, то держава б мала надати середньостатестичне(середнього рівня) житло в кредит на 20-30років, під такі відсотки, щоб вони склали 30-40% доходу середньостатестичної сім'ї.

Наприклад, дохід середньостатестичної сім'ї = 20тис.грн/міс. - то знімати з них 7-9тис/міс в рахунок сплати кредиту на надане їм житло.

Якщо, наприклад, стрибнули зарплати вгору, то, все одно, залишається 30-40% від поточного доходу сім'ї.

А можна, взагалі, стимулювати народжуваність нашої країни: наприклад, якщо появляється друга дитина - то сплачується 25-30%, якщо третя і більше - 20%

Красоооооотаааааа))


Мені подобається.
3 дитини і пентхауз в альтер его за 20% від вартості.

А шо пенсіонерам? Давай безкоштовно по приватному будинку в центрі києва!
Всім процвітання!
Первый
 
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