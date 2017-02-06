Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
холоп з Рівного написав:Ну ви всі й теоретики! Так у всіх зразу є такі щедрі родичі))
Давайте, краще розглянемо середньостатестичну молоду сім'ю(з трьох осіб) , яка переїхала в Київ на кращі зарплати.
За скільки часу, їм реально наскладати на свою двох-кімнатну?
Скільки зараз середньостатестична пара може в місяць отримувати?
20-25тис.грн? А скільки з цих грошей піде на їжу-одяг-орендне житло-дитину?
То скільки зможе така сім'я відкладати в місяць, якщо родичів - немає, або родичі - тупо алкаші?))
Якщо вже хочете порахувати правильно - то треба йти від зворотнього - вартість квартири ( сума - наприклад 30000 уо ) - кількість років - наприклад 5 - вийде сухий залишок - 500 баксів в місяць відкладати .... Далі рахуйте ... Є приклади дуже різні - Флай - конкретний антиприклад , а такий самий програміст щойноодружений - впирався всім , чим міг , ощадив , і за кілька років наскирдував , купив - і більше на форуми профільні не заходив ...
- Если бы была моя воля, я бы уменьшил количество строек в Киеве раза в три.
– И своих в том числе? - Конечно. Мы убиваем рынок. Грубо говоря, мы создаем большое количество проектов.
– Падает цена? - Она пока не падает. Ей уже некуда. Мы достигли дна, когда рентабельность от себестоимости – плюс-минус 10-12%.
– Правильно я понимаю, сейчас твоя рентабельность составляет 10-12%? - Да. Это если все будет хорошо и я дострою.
– Как ты борешься с костами, как это контролируешь? Как ты их пересчитываешь? На метр либо на проект? Будешь ли ты падать, если это нужно для скорости, ниже себестоимости? - Очень сложный вопрос. Я по стилю управления отличаюсь от Юрия Косюка. Он настоящий бизнесмен, цель которого – заработать деньги. Супер. Это цель 90% бизнесменов. Я, когда вижу себестоимость и понимаю, что от продажной цены мы почти не отличаемся, начинаю вызывать всех и ругаться. Мне приходят и говорят: хорошо, если ты хочешь это, ты готов на вот это? Говорю, что не готов. – Это на что? - Например, поменять один вид материала на другой. На более худший.
– Ты не идешь на снижение себестоимости? - Я говорю: не готов. Готов вместо пятиметровых деревьев посадить двухметровые? Посеять траву, которая взойдет через три года? Говорю, что не готов. Вот это не готов, продолжается, продолжается. А потом они спрашивают: так что же ты от нас хочешь? Говорю: все свободны.
– И как ты выходишь из ситуации? - У меня меньше маржа.
С 1 августа коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго планирует взять в управление теплоэлектростанции Киева, которые подают в город горячую воду и отопление. Речь идет о ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Для этого предприятие подало пакет документов в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Для КП "Киевтеплоэнерго" предлагают установить тариф, по которому электроэнергия будет продаваться госпредприятию Энергорынок.
Планируется, что для населения будет установлен тариф на производство тепла и горячей воды – 784,58 грн за 1 Гкал (сейчас тариф на 320,38 гривен/Гкал больше).
pitersanfan написав:Puente якщо вже рахувати то треба йти від: - рівня медицини - рівня соц.захисту -рівня освіти P.S.гавна накупили и считают тут!
предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам? готовы к ипотеке на 30 лет?
зы: по поводу «пересичных» и их доходов: достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира 10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй и да - бабло достается потом и кровью, его надо зарабатывать, а не «получать», надо напрягаться и выходить из зоны комфорта, увы
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 11 чер, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Висновок: На звичайній роботі з середньостатестичною зарплатою, середньостатестична сім'я з трьох осіб буде відкладати на нормальну(не в іпенях) двуху, до...... пенсії?))
А як пахати, як папа Карло, економити на всьому: їжі, одягу, відпустках, то нах потрібно таке життя раба?!
В ідеалі було б так, щоб, як тільки в сім'ї появляється дитина і та сім'я не має свого житла, то держава б мала надати середньостатестичне(середнього рівня) житло в кредит на 20-30років, під такі відсотки, щоб вони склали 30-40% доходу середньостатестичної сім'ї.
Наприклад, дохід середньостатестичної сім'ї = 20тис.грн/міс. - то знімати з них 7-9тис/міс в рахунок сплати кредиту на надане їм житло.
Якщо, наприклад, стрибнули зарплати вгору, то, все одно, залишається 30-40% від поточного доходу сім'ї.
А можна, взагалі, стимулювати народжуваність нашої країни: наприклад, якщо появляється друга дитина - то сплачується 25-30%, якщо третя і більше - 20%
холоп з Рівного написав:Висновок: На звичайній роботі з середньостатестичною зарплатою, середньостатестична сім'я з трьох осіб буде відкладати на нормальну(не в іпенях) двуху, до...... пенсії?))
А як пахати, як папа Карло, економити на всьому: їжі, одягу, відпустках, то нах потрібно таке життя раба?!
В ідеалі було б так, щоб, як тільки в сім'ї появляється дитина і та сім'я не має свого житла, то держава б мала надати середньостатестичне(середнього рівня) житло в кредит на 20-30років, під такі відсотки, щоб вони склали 30-40% доходу середньостатестичної сім'ї.
Наприклад, дохід середньостатестичної сім'ї = 20тис.грн/міс. - то знімати з них 7-9тис/міс в рахунок сплати кредиту на надане їм житло.
Якщо, наприклад, стрибнули зарплати вгору, то, все одно, залишається 30-40% від поточного доходу сім'ї.
А можна, взагалі, стимулювати народжуваність нашої країни: наприклад, якщо появляється друга дитина - то сплачується 25-30%, якщо третя і більше - 20%
Красоооооотаааааа))
Мені подобається. 3 дитини і пентхауз в альтер его за 20% від вартості.
А шо пенсіонерам? Давай безкоштовно по приватному будинку в центрі києва!