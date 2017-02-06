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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:18
kingkongovets написав:
зы: по поводу «пересичных» и их доходов:
достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу
досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира
У меня прям дежавю какое-то: вроде бы Трибека то самое писала о своей маникюрщице (или эпиляторше?)…
Аккаунт взломали или новый камин-аут на форуме?
Делай что должен, и будь что будет.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:19
kingkongovets написав:
достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает ...
досчитали до 25 ...........
и да - бабло достается потом и кровью
Маникюрша потеет без кондиционера и режет пальцы до крови?
P.S. ККЦ полирует ногти. Красавчик...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:20
kingkongovets написав:
pitersanfan написав:Puente
якщо вже рахувати то треба йти від:
- рівня медицини
- рівня соц.захисту
-рівня освіти
P.S.гавна накупили и считают тут!
предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам?
готовы к ипотеке на 30 лет?
зы: по поводу «пересичных» и их доходов:
достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу
досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира
10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй
и да - бабло достается потом и кровью, его надо зарабатывать, а не «получать», надо напрягаться и выходить из зоны комфорта, увы
Молодец Конг, так их! Мордой в асфальт! Нефиг в атб-ашанах работать! Все в маникюрши-врозеточники-таксисты. Правда я напомню твои же слова - "лично вы готовы к тем ценам?"
Готов платить всем минимум 25, а потом сбиваться сос счета?
Кстати, а маникюрша твоя в ТЦ в проходе сидит, или в своем помещении? И сколько коллега ее получает, делая маникюр пробегающим пересичным?
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