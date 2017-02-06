Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:зы: по поводу «пересичных» и их доходов: достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира
У меня прям дежавю какое-то: вроде бы Трибека то самое писала о своей маникюрщице (или эпиляторше?)… Аккаунт взломали или новый камин-аут на форуме?
pitersanfan написав:Puente якщо вже рахувати то треба йти від: - рівня медицини - рівня соц.захисту -рівня освіти P.S.гавна накупили и считают тут!
предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам? готовы к ипотеке на 30 лет?
зы: по поводу «пересичных» и их доходов: достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира 10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй и да - бабло достается потом и кровью, его надо зарабатывать, а не «получать», надо напрягаться и выходить из зоны комфорта, увы
Молодец Конг, так их! Мордой в асфальт! Нефиг в атб-ашанах работать! Все в маникюрши-врозеточники-таксисты. Правда я напомню твои же слова - "лично вы готовы к тем ценам?" Готов платить всем минимум 25, а потом сбиваться сос счета? Кстати, а маникюрша твоя в ТЦ в проходе сидит, или в своем помещении? И сколько коллега ее получает, делая маникюр пробегающим пересичным?
pitersanfan написав:Puente якщо вже рахувати то треба йти від: - рівня медицини - рівня соц.захисту -рівня освіти P.S.гавна накупили и считают тут!
предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам? готовы к ипотеке на 30 лет?
зы: по поводу «пересичных» и их доходов: достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира 10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй и да - бабло достается потом и кровью, его надо зарабатывать, а не «получать», надо напрягаться и выходить из зоны комфорта, увы
Читал и смеялся, ну вы и сказочник. У меня один знакомый есть, сидит ногти себе полирует и возмущается, что за 100$ в месяц никто работать не хочет, рассказывает как в 90-е яйца с гоазончика на рынке "Юность" продавал. Реально с 2008 года только двое знакомых в бизнесе свои машины обновили, а так, даже те у кого активов за 1 000 000 юзают старые лохусы и не жужжат.
flashgingo написав:Оба обсуждаете какого-то сферического коня в вакууме. Даже если это два человека и они каждый зарабатывают по 10к грн, обзавестись жильём в Киеве можно только в теории, на практике это несбыточные мечты. Т.к. даже если скромно питаться, на 70% одеваться из секонда, и после работы с проездным квитком в зубах сразу ехать домой - в таком режиме придётся провести 5-6 лет, потом 2-3 года ждать пока построится и в это время собирать на ремонт - нах так жить?! И это я ещё не рассматриваю вариант, что где-то эти годы надо жить, допустим живут у родителей.
Зажралась молодежь. Хотят не напрягаясь работать на среднюю зарплату и все иметь. Такого никогда не было и никогда в обозримом будущем не будет. Возможность обзавестись жильем за 6-9 лет для экономной молодой семьи со средними доходами это неплохой показатель. В советские годы люди десятилетиями жили по несколько семей в одной квартире. В Америке люди ипотеку по наследству передают.
flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.
Кстати сдал сарайку на прошлой неделе. На 3 месяца по 6к(можно было 6.5, но меня арендатор устроил, черножопые с ближайшего рынка предлагали даже 7.). Потом договорился с арендатором либо сдам ему же но +500, либо буду сдавать другим, если ему будет уже не актуально. По ремонту писал что в 20к не вложился, т.к. затеялся с остеклением балкона. Для протокола общий бюджет 21.4к +/- 200 баксов.
Что такое БВС? Коммунальные все отдельно? Рентабельность 13%. Если сдать за 7, было бы 15%. Аренда, особенно в недорогом сегменте, сейчас это время возможностей. 7 лет полная окупаемость вложений.