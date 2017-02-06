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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 130713081309131013111312>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зы: по поводу «пересичных» и их доходов:
достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу
досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира

У меня прям дежавю какое-то: вроде бы Трибека то самое писала о своей маникюрщице (или эпиляторше?)…
Аккаунт взломали или новый камин-аут на форуме? :shock:
Делай что должен, и будь что будет.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает ...
досчитали до 25 ...........
и да - бабло достается потом и кровью

Маникюрша потеет без кондиционера и режет пальцы до крови?
P.S. ККЦ полирует ногти. Красавчик...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:20

  kingkongovets написав:
pitersanfan написав:Puente
якщо вже рахувати то треба йти від:
- рівня медицини
- рівня соц.захисту
-рівня освіти
P.S.гавна накупили и считают тут!


предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам?
готовы к ипотеке на 30 лет?

зы: по поводу «пересичных» и их доходов:
достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу
досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира
10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй
и да - бабло достается потом и кровью, его надо зарабатывать, а не «получать», надо напрягаться и выходить из зоны комфорта, увы


Молодец Конг, так их! Мордой в асфальт! Нефиг в атб-ашанах работать! Все в маникюрши-врозеточники-таксисты. Правда я напомню твои же слова - "лично вы готовы к тем ценам?"
Готов платить всем минимум 25, а потом сбиваться сос счета?
Кстати, а маникюрша твоя в ТЦ в проходе сидит, или в своем помещении? И сколько коллега ее получает, делая маникюр пробегающим пересичным?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй


Посмотрите кем работают украинцы
https://www.segodnya.ua/ukraine/rabochee-mesto-chinovnikov-u-nas-bolshe-chem-agrariev-1144915.html
Потом вспомните ( или почитайте) про такой документ, как штатное расписание.
И после этого научите Украинцев не быть ничтожествами, зарабатывать , а не получать
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:P.S. ККЦ полирует ногти. Красавчик...


Красиво жить не запретишь!
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:35

  kingkongovets написав:
pitersanfan написав:Puente
якщо вже рахувати то треба йти від:
- рівня медицини
- рівня соц.захисту
-рівня освіти
P.S.гавна накупили и считают тут!


предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам?
готовы к ипотеке на 30 лет?

зы: по поводу «пересичных» и их доходов:
достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу
досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира
10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй
и да - бабло достается потом и кровью, его надо зарабатывать, а не «получать», надо напрягаться и выходить из зоны комфорта, увы

Читал и смеялся, ну вы и сказочник. У меня один знакомый есть, сидит ногти себе полирует и возмущается, что за 100$ в месяц никто работать не хочет, рассказывает как в 90-е яйца с гоазончика на рынке "Юность" продавал. Реально с 2008 года только двое знакомых в бизнесе свои машины обновили, а так, даже те у кого активов за 1 000 000 юзают старые лохусы и не жужжат.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:40

innamax2008

Не огорчайте рожевоочковых последователей, они живут в своём мире, им тяжело понять, что люди живут на скромные ЗП

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Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:42

Serg-ik

Посмотрите кем работают украинцы
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Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flashgingo написав:Оба обсуждаете какого-то сферического коня в вакууме. Даже если это два человека и они каждый зарабатывают по 10к грн, обзавестись жильём в Киеве можно только в теории, на практике это несбыточные мечты. Т.к. даже если скромно питаться, на 70% одеваться из секонда, и после работы с проездным квитком в зубах сразу ехать домой - в таком режиме придётся провести 5-6 лет, потом 2-3 года ждать пока построится и в это время собирать на ремонт - нах так жить?! И это я ещё не рассматриваю вариант, что где-то эти годы надо жить, допустим живут у родителей.

Зажралась молодежь. Хотят не напрягаясь работать на среднюю зарплату и все иметь.
Такого никогда не было и никогда в обозримом будущем не будет. Возможность обзавестись жильем за 6-9 лет для экономной молодой семьи со средними доходами это неплохой показатель. В советские годы люди десятилетиями жили по несколько семей в одной квартире. В Америке люди ипотеку по наследству передают.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:48

  flashgingo написав:
  flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.

Кстати сдал сарайку на прошлой неделе. На 3 месяца по 6к(можно было 6.5, но меня арендатор устроил, черножопые с ближайшего рынка предлагали даже 7.). Потом договорился с арендатором либо сдам ему же но +500, либо буду сдавать другим, если ему будет уже не актуально. По ремонту писал что в 20к не вложился, т.к. затеялся с остеклением балкона. Для протокола общий бюджет 21.4к +/- 200 баксов.

Что такое БВС? Коммунальные все отдельно?
Рентабельность 13%. Если сдать за 7, было бы 15%.
Аренда, особенно в недорогом сегменте, сейчас это время возможностей. 7 лет полная окупаемость вложений.
Vlad442
 
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