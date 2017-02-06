kingkongovets написав:

pitersanfan написав: Puente

якщо вже рахувати то треба йти від:

- рівня медицини

- рівня соц.захисту

-рівня освіти

P.S.гавна накупили и считают тут!

предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам?готовы к ипотеке на 30 лет?зы: по поводу «пересичных» и их доходов:достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачудосчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяйи да - бабло достается потом и кровью, его надо зарабатывать, а не «получать», надо напрягаться и выходить из зоны комфорта, увы