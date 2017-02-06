Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pitersanfan написав:Puente якщо вже рахувати то треба йти від: - рівня медицини - рівня соц.захисту -рівня освіти P.S.гавна накупили и считают тут!
предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам? готовы к ипотеке на 30 лет?
зы: по поводу «пересичных» и их доходов: достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира 10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй и да - бабло достается потом и кровью, его надо зарабатывать, а не «получать», надо напрягаться и выходить из зоны комфорта, увы
Молодец Конг, так их! Мордой в асфальт! Нефиг в атб-ашанах работать! Все в маникюрши-врозеточники-таксисты. Правда я напомню твои же слова - "лично вы готовы к тем ценам?" Готов платить всем минимум 25, а потом сбиваться сос счета? Кстати, а маникюрша твоя в ТЦ в проходе сидит, или в своем помещении? И сколько коллега ее получает, делая маникюр пробегающим пересичным?
мой мастер - очень востребованный специалист, приезжает домой и записаться к ней непросто я более чем готов платить нормальным спецам нормальные деньги, тока для начала надо их найти об том и речь
и это - я не против общения на «ты», но тока с теми, с кем сам захочу сократить дистанцию не с вами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Vlad442 написав:Зажралась молодежь. Хотят не напрягаясь работать на среднюю зарплату и все иметь. Возможность обзавестись жильем за 6-9 лет для экономной молодой семьи со средними доходами это неплохой показатель. В советские годы люди десятилетиями жили по несколько семей в одной квартире.
А что, у нас в стране есть такая возможность? 6-9 лет? Только не тулите в ответ цену на котлован и не забывайте, что там нет проводки, штукатурки, то есть стены-это 60-70% от полной стоимости жилья ( без мебели и техники). И не забудьте о производительности труда, технологиях....они должны были подрасти для того, чтоб не поколениями жить в квартире, а за 6-9 лет купить
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:зы: по поводу «пересичных» и их доходов: достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира
У меня прям дежавю какое-то: вроде бы Трибека то самое писала о своей маникюрщице (или эпиляторше?)… Аккаунт взломали или новый камин-аут на форуме?
трибека рассказывала историю о том, как оставшаяся не у дел операционистка, выбившаяся в начальницы оперзала, опанувала специальность депиляторши я же привел пример заработков человека, услугами которого пользуюсь на протяжении многих лет общее в этих историях лишь то, шо люди работают руками, зарабатывают и не ноют
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
холоп з Рівного написав:Висновок: На звичайній роботі з середньостатестичною зарплатою, середньостатестична сім'я з трьох осіб буде відкладати на нормальну(не в іпенях) двуху, до...... пенсії?))
А як пахати, як папа Карло, економити на всьому: їжі, одягу, відпустках, то нах потрібно таке життя раба?!
В ідеалі було б так, щоб, як тільки в сім'ї появляється дитина і та сім'я не має свого житла, то держава б мала надати середньостатестичне(середнього рівня) житло в кредит на 20-30років, під такі відсотки, щоб вони склали 30-40% доходу середньостатестичної сім'ї.
Наприклад, дохід середньостатестичної сім'ї = 20тис.грн/міс. - то знімати з них 7-9тис/міс в рахунок сплати кредиту на надане їм житло.
Якщо, наприклад, стрибнули зарплати вгору, то, все одно, залишається 30-40% від поточного доходу сім'ї.
А можна, взагалі, стимулювати народжуваність нашої країни: наприклад, якщо появляється друга дитина - то сплачується 25-30%, якщо третя і більше - 20%
Красоооооотаааааа))
щось подібне є\було в Польщі у "метрах для млодєжи", і Хом"якоід недавно кидав лінки про бундес закон щодо КіндерБауГельд далі налетіли порохоботи і мене забанили за ссилки в помочь Хом"якоіду
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.
Та ви брешете. У мене зара схожа платня, кожного місяця виходжу в мінус по заощадженням. Хоча веду середній спосіб життя (червоні цінники АТБ, секонд ітд).
що тоді "бідність", це брати хавку із смітника?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Serg-ik написав:kingkongovets у Вас нет наёмных работников? Вы рантье-одиночка?
зачем мне наемные сотрудники? их ошибки обходятся гораздо дороже, чем экономия собственного времени и комфорта - я пробовал в том то и прелесть этого бизнеса, шо можно обойтись без наемного персонала и исключить человеческий фактор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
холоп з Рівного написав:Висновок: На звичайній роботі з середньостатестичною зарплатою, середньостатестична сім'я з трьох осіб буде відкладати на нормальну(не в іпенях) двуху, до...... пенсії?))
А як пахати, як папа Карло, економити на всьому: їжі, одягу, відпустках, то нах потрібно таке життя раба?!
В ідеалі було б так, щоб, як тільки в сім'ї появляється дитина і та сім'я не має свого житла, то держава б мала надати середньостатестичне(середнього рівня) житло в кредит на 20-30років, під такі відсотки, щоб вони склали 30-40% доходу середньостатестичної сім'ї.
Наприклад, дохід середньостатестичної сім'ї = 20тис.грн/міс. - то знімати з них 7-9тис/міс в рахунок сплати кредиту на надане їм житло.
Якщо, наприклад, стрибнули зарплати вгору, то, все одно, залишається 30-40% від поточного доходу сім'ї.
А можна, взагалі, стимулювати народжуваність нашої країни: наприклад, якщо появляється друга дитина - то сплачується 25-30%, якщо третя і більше - 20%
Красоооооотаааааа))
За 3-го еще и Лендкрузер должны давать! А за 4-го Кайен. Вы меня извините, но люди должны зарабатывать руками или головой, а строганием детей. Я вам привел пример: за сколько времени семья может купить себе жилье. Но вам все не так: ой, работать надо, ой, экономить надо.
Висновок: вместо того, чтобы задуматься о повышении своей стоимости на рынке труда, большинство будет только сидеть и ныть о тяжелой жизни.
"посмотрите", "вспомните", "почитайте", "научите"... сержик, может дешевле все же начать в рабочее время работать? вряд ли у вас хватит денег на оплату моих лекций) или вы считаете шо я должен это все делать бесплатно?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.