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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13081309131013111312>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  kingkongovets написав:
pitersanfan написав:Puente
якщо вже рахувати то треба йти від:
- рівня медицини
- рівня соц.захисту
-рівня освіти
P.S.гавна накупили и считают тут!


предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам?
готовы к ипотеке на 30 лет?

зы: по поводу «пересичных» и их доходов:
достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу
досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира
10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй
и да - бабло достается потом и кровью, его надо зарабатывать, а не «получать», надо напрягаться и выходить из зоны комфорта, увы


Молодец Конг, так их! Мордой в асфальт! Нефиг в атб-ашанах работать! Все в маникюрши-врозеточники-таксисты. Правда я напомню твои же слова - "лично вы готовы к тем ценам?"
Готов платить всем минимум 25, а потом сбиваться сос счета?
Кстати, а маникюрша твоя в ТЦ в проходе сидит, или в своем помещении? И сколько коллега ее получает, делая маникюр пробегающим пересичным?


мой мастер - очень востребованный специалист, приезжает домой и записаться к ней непросто
я более чем готов платить нормальным спецам нормальные деньги, тока для начала надо их найти
об том и речь

и это - я не против общения на «ты», но тока с теми, с кем сам захочу сократить дистанцию
не с вами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Зажралась молодежь. Хотят не напрягаясь работать на среднюю зарплату и все иметь.
Возможность обзавестись жильем за 6-9 лет для экономной молодой семьи со средними доходами это неплохой показатель. В советские годы люди десятилетиями жили по несколько семей в одной квартире.

А что, у нас в стране есть такая возможность? 6-9 лет? Только не тулите в ответ цену на котлован и не забывайте, что там нет проводки, штукатурки, то есть стены-это 60-70% от полной стоимости жилья ( без мебели и техники).
И не забудьте о производительности труда, технологиях....они должны были подрасти для того, чтоб не поколениями жить в квартире, а за 6-9 лет купить
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:58

kingkongovets
у Вас нет наёмных работников? Вы рантье-одиночка?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:00

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:зы: по поводу «пересичных» и их доходов:
достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу
досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира

У меня прям дежавю какое-то: вроде бы Трибека то самое писала о своей маникюрщице (или эпиляторше?)…
Аккаунт взломали или новый камин-аут на форуме? :shock:


трибека рассказывала историю о том, как оставшаяся не у дел операционистка, выбившаяся в начальницы оперзала, опанувала специальность депиляторши
я же привел пример заработков человека, услугами которого пользуюсь на протяжении многих лет
общее в этих историях лишь то, шо люди работают руками, зарабатывают и не ноют
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:02

  холоп з Рівного написав:Висновок:
На звичайній роботі з середньостатестичною зарплатою, середньостатестична сім'я з трьох осіб буде відкладати на нормальну(не в іпенях) двуху, до...... пенсії?))

А як пахати, як папа Карло, економити на всьому: їжі, одягу, відпустках, то нах потрібно таке життя раба?!

В ідеалі було б так, щоб, як тільки в сім'ї появляється дитина і та сім'я не має свого житла, то держава б мала надати середньостатестичне(середнього рівня) житло в кредит на 20-30років, під такі відсотки, щоб вони склали 30-40% доходу середньостатестичної сім'ї.

Наприклад, дохід середньостатестичної сім'ї = 20тис.грн/міс. - то знімати з них 7-9тис/міс в рахунок сплати кредиту на надане їм житло.

Якщо, наприклад, стрибнули зарплати вгору, то, все одно, залишається 30-40% від поточного доходу сім'ї.

А можна, взагалі, стимулювати народжуваність нашої країни: наприклад, якщо появляється друга дитина - то сплачується 25-30%, якщо третя і більше - 20%

Красоооооотаааааа))

щось подібне є\було в Польщі у "метрах для млодєжи",
і Хом"якоід недавно кидав лінки про бундес закон щодо КіндерБауГельд :wink:
далі налетіли порохоботи і мене забанили за ссилки в помочь Хом"якоіду
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:04

  BIGor написав:
  Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

Та ви брешете. У мене зара схожа платня, кожного місяця виходжу в мінус по заощадженням. Хоча веду середній спосіб життя (червоні цінники АТБ, секонд ітд).

що тоді "бідність", це брати хавку із смітника?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:05

  Serg-ik написав:kingkongovets
у Вас нет наёмных работников? Вы рантье-одиночка?


зачем мне наемные сотрудники? их ошибки обходятся гораздо дороже, чем экономия собственного времени и комфорта - я пробовал
в том то и прелесть этого бизнеса, шо можно обойтись без наемного персонала и исключить человеческий фактор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:08

  холоп з Рівного написав:Висновок:
На звичайній роботі з середньостатестичною зарплатою, середньостатестична сім'я з трьох осіб буде відкладати на нормальну(не в іпенях) двуху, до...... пенсії?))

А як пахати, як папа Карло, економити на всьому: їжі, одягу, відпустках, то нах потрібно таке життя раба?!

В ідеалі було б так, щоб, як тільки в сім'ї появляється дитина і та сім'я не має свого житла, то держава б мала надати середньостатестичне(середнього рівня) житло в кредит на 20-30років, під такі відсотки, щоб вони склали 30-40% доходу середньостатестичної сім'ї.

Наприклад, дохід середньостатестичної сім'ї = 20тис.грн/міс. - то знімати з них 7-9тис/міс в рахунок сплати кредиту на надане їм житло.

Якщо, наприклад, стрибнули зарплати вгору, то, все одно, залишається 30-40% від поточного доходу сім'ї.

А можна, взагалі, стимулювати народжуваність нашої країни: наприклад, якщо появляється друга дитина - то сплачується 25-30%, якщо третя і більше - 20%

Красоооооотаааааа))

За 3-го еще и Лендкрузер должны давать! А за 4-го Кайен.
Вы меня извините, но люди должны зарабатывать руками или головой, а строганием детей.
Я вам привел пример: за сколько времени семья может купить себе жилье. Но вам все не так: ой, работать надо, ой, экономить надо.

Висновок: вместо того, чтобы задуматься о повышении своей стоимости на рынке труда, большинство будет только сидеть и ныть о тяжелой жизни.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зачем мне наемные сотрудники?

акая жалость. Так хотелось узнать отношение официальной минзарплаты и з/п Вашего наёмного к стоимости услуг маникюрши ( с выездом и без)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:11

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй


Посмотрите кем работают украинцы
https://www.segodnya.ua/ukraine/rabochee-mesto-chinovnikov-u-nas-bolshe-chem-agrariev-1144915.html
Потом вспомните ( или почитайте) про такой документ, как штатное расписание.
И после этого научите Украинцев не быть ничтожествами, зарабатывать , а не получать


"посмотрите", "вспомните", "почитайте", "научите"...
сержик, может дешевле все же начать в рабочее время работать? вряд ли у вас хватит денег на оплату моих лекций) или вы считаете шо я должен это все делать бесплатно?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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