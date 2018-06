Додано: Пон 11 чер, 2018 14:52

vano80 написав: kingkongovets написав: pitersanfan написав: Puente

якщо вже рахувати то треба йти від:

- рівня медицини

- рівня соц.захисту

-рівня освіти

P.S.гавна накупили и считают тут!



предлагаете покупать изюм там, где уровень медицины, образования и соцзащиты выше? лично вы готовы к тем ценам?

готовы к ипотеке на 30 лет?



зы: по поводу «пересичных» и их доходов:

достал свою маникюршу на тему скока она в месяц зарабатывает - грит ну не могу подсчитать, зато могу примерно сказать скока я трачу

досчитали до 25 и она сама подокуела - а ведь мы еще не считали шоппинга, отдыха и того, шо идет в накопление жира

10 тыс грн в киеве - это не пересичный, это либо полное ничтожество, либо лентяй

Молодец Конг, так их! Мордой в асфальт! Нефиг в атб-ашанах работать! Все в маникюрши-врозеточники-таксисты. Правда я напомню твои же слова - "лично вы готовы к тем ценам?"

Готов платить всем минимум 25, а потом сбиваться сос счета?

Кстати, а маникюрша твоя в ТЦ в проходе сидит, или в своем помещении? И сколько коллега ее получает, делая маникюр пробегающим пересичным? Молодец Конг, так их! Мордой в асфальт! Нефиг в атб-ашанах работать! Все в маникюрши-врозеточники-таксисты. Правда я напомню твои же слова - "лично вы готовы к тем ценам?"Готов платить всем минимум 25, а потом сбиваться сос счета?Кстати, а маникюрша твоя в ТЦ в проходе сидит, или в своем помещении? И сколько коллега ее получает, делая маникюр пробегающим пересичным?



мой мастер - очень востребованный специалист, приезжает домой и записаться к ней непросто

я более чем готов платить нормальным спецам нормальные деньги, тока для начала надо их найти

об том и речь



и это - я не против общения на «ты», но тока с теми, с кем сам захочу сократить дистанцию

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.