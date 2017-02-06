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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1309131013111312>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:14

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:зачем мне наемные сотрудники?

акая жалость. Так хотелось узнать отношение официальной минзарплаты и з/п Вашего наёмного к стоимости услуг маникюрши ( с выездом и без)


и шо бы это вам дало?)
моя маникюрша за 3 часа работы зарабатывает 500 гривен, не считая времени на дорогу и бензина - считайте, если вам так уж интересно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:3 часа работы

нельзя так ногти запускать....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:"посмотрите", "вспомните", "почитайте", "научите"...
сержик, может дешевле все же начать в рабочее время работать?

у меня опыт, а потому высокий КПД. час работаю-два пишу Вам.
Вы вообще не работаете, а получаете больше. Вывод сам по себе напрашивается
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:22

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:зачем мне наемные сотрудники?

акая жалость. Так хотелось узнать отношение официальной минзарплаты и з/п Вашего наёмного к стоимости услуг маникюрши ( с выездом и без)


и шо бы это вам дало?)
моя маникюрша за 3 часа работы зарабатывает 500 гривен, не считая времени на дорогу и бензина - считайте, если вам так уж интересно

Из опыта жены, это +/- нормальная цена за шеллак ))) Т.е. ценник реальный.
Снова по методу "сферического коня в вакууме": если она будет работать 30 дней в месяц, по 3 аналогичных заказа в день (ситуация абсолютно нереальная - 12 часов = 3 + 1 на дорогу в режиме "конвеер"), то максимум 45к грн в месяц при работе на износ. ИРЛ, видимо, 25к в месяц (22 дня в режиме "конвеер" -8к на усушку/утряску, т.е. очень ещё оптимистично) до операционных расходов.
ЗЫ ИМнХО, тема вырождается :cry:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:27

  kingkongovets написав:мой мастер - очень востребованный специалист, приезжает домой и записаться к ней непросто
я более чем готов платить нормальным спецам нормальные деньги, тока для начала надо их найти
об том и речь

и это - я не против общения на «ты», но тока с теми, с кем сам захочу сократить дистанцию
не с вами


Никто не против хороших специалистов и их зарплат. Вопрос какой объем рынка у них и как это влияет на их заработок.
и это - я не против общения на «ты», но тока с теми, с кем сам захочу сократить дистанцию
не с вами

И эта вежливость не мешает тебе оскорблять миллионы людей, которые в силу каких-то своих обстоятельств и способностей неспособны заработать пару штук баксов в месяц. Бывает...
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:28

  BIGor написав:
  Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

Та ви брешете. У мене зара схожа платня, кожного місяця виходжу в мінус по заощадженням. Хоча веду середній спосіб життя (червоні цінники АТБ, секонд ітд).


Орендуєте? За скільки?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:30

  Viktor написав:
  BIGor написав:
  Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

Та ви брешете. У мене зара схожа платня, кожного місяця виходжу в мінус по заощадженням. Хоча веду середній спосіб життя (червоні цінники АТБ, секонд ітд).


Орендуєте? За скільки?

Я не орендую.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:31

  Рыба-сом написав:Из опыта жены, это +/- нормальная цена за шеллак ))) Т.е. ценник реальный.
Снова по методу "сферического коня в вакууме": если она будет работать 30 дней в месяц, по 3 аналогичных заказа в день (ситуация абсолютно нереальная - 12 часов = 3 + 1 на дорогу в режиме "конвеер"), то максимум 45к грн в месяц при работе на износ. ИРЛ, видимо, 25к в месяц (22 дня в режиме "конвеер" -8к на усушку/утряску, т.е. очень ещё оптимистично) до операционных расходов.
ЗЫ ИМнХО, тема вырождается :cry:


Ну можно писать, что Аркада выставила новый дом на продажу. Ну а смысл - там задержки почти по году, продажи по другим домам упали, с ночи очередей нет, пирамида шатается...
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:52

  Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

Та ви брешете. У мене зара схожа платня, кожного місяця виходжу в мінус по заощадженням. Хоча веду середній спосіб життя (червоні цінники АТБ, секонд ітд).[/quote]

Орендуєте? За скільки?[/quote]
Я не орендую.[/quote]

Тоді для мене взагалі незрозуміло, як можна виходити в мінус з ЗП понад 10 тис. При цьому жити з АТБ і секонду. Якщо у вас якісь свої, індивідуальні витрати - це не означає, що такі витрати є у всіх. Для багатьох 5000 відкласти з 12000 - ноу проблем
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:55

  Viktor написав:
  Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

Та ви брешете. У мене зара схожа платня, кожного місяця виходжу в мінус по заощадженням. Хоча веду середній спосіб життя (червоні цінники АТБ, секонд ітд).


Орендуєте? За скільки?[/quote]
Я не орендую.[/quote]

Тоді для мене взагалі незрозуміло, як можна виходити в мінус з ЗП понад 10 тис. При цьому жити з АТБ і секонду. Якщо у вас якісь свої, індивідуальні витрати - це не означає, що такі витрати є у всіх. Для багатьох 5000 відкласти з 12000 - ноу проблем[/quote]
лише витрати на їжу, це близько 3000 грн на особу, без дорогих сирів, шмузі, кави у кав"ярні, і їдла з ресторану ...
в сім"ї троє осіб, то 9000 лише на їжу, ще десь до 1000 грн. +\- комунальні платежі, і 10К пішло як з гуся вода.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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