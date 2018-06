Додано: Пон 11 чер, 2018 15:14

Serg-ik написав: kingkongovets написав: зачем мне наемные сотрудники? зачем мне наемные сотрудники?

акая жалость. Так хотелось узнать отношение официальной минзарплаты и з/п Вашего наёмного к стоимости услуг маникюрши ( с выездом и без) акая жалость. Так хотелось узнать отношение официальной минзарплаты и з/п Вашего наёмного к стоимости услуг маникюрши ( с выездом и без)



и шо бы это вам дало?)

моя маникюрша за 3 часа работы зарабатывает 500 гривен, не считая времени на дорогу и бензина - считайте, если вам так уж интересно и шо бы это вам дало?)моя маникюрша за 3 часа работы зарабатывает 500 гривен, не считая времени на дорогу и бензина - считайте, если вам так уж интересно

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.