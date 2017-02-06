холоп з Рівного написав: Висновок:

На звичайній роботі з середньостатестичною зарплатою, середньостатестична сім'я з трьох осіб буде відкладати на нормальну(не в іпенях) двуху, до...... пенсії?))



А як пахати, як папа Карло, економити на всьому: їжі, одягу, відпустках, то нах потрібно таке життя раба?!



В ідеалі було б так, щоб, як тільки в сім'ї появляється дитина і та сім'я не має свого житла, то держава б мала надати середньостатестичне(середнього рівня) житло в кредит на 20-30років, під такі відсотки, щоб вони склали 30-40% доходу середньостатестичної сім'ї.



Наприклад, дохід середньостатестичної сім'ї = 20тис.грн/міс. - то знімати з них 7-9тис/міс в рахунок сплати кредиту на надане їм житло.



Якщо, наприклад, стрибнули зарплати вгору, то, все одно, залишається 30-40% від поточного доходу сім'ї.



А можна, взагалі, стимулювати народжуваність нашої країни: наприклад, якщо появляється друга дитина - то сплачується 25-30%, якщо третя і більше - 20%



Красоооооотаааааа))